YUNGBLUD zachwycił samego Ozzy’ego Osbourne’a

fot. mat. pras.

W sobotę 5 lipca na stadionie Villa Park w Birmingham odbył się pożegnalny koncert Black Sabbath i Ozzy’ego Osbourne’a. Jedną z gwiazd oddających hołd mistrzom był YUNGBLUD, który wykonał w rodzinnym mieście gospodarzy wydarzenia poruszającą wersję „Changes”. Przed występem młoda gwiazda rocka odwiedziła Ozzy’ego za kulisami. Wokalista Black Sabbath pogratulował YUNGBLUDOWI albumu „Idols”, który jest obecnie najlepiej sprzedającą się płytą w Wielkiej Brytanii i życzył mu, by teraz podbił Stany Zjednoczone.

Występ YUNGBLUDA zachwycił fanów zgromadzonych na stadionie Aston Villi, a także widzów, którzy śledzili wydarzenie w systemie PPV. Dostęp do „Back To The Beginning” wykupiło niemal 5 mln fanów, co czyni koncert jednym z najchętniej oglądanych tego typu wydarzeń w historii.

YUNGBLUD w ostatniej chwili zastąpił Sama Fendera

Prosto z Villa Park YUNGBLUD udał się na festiwal Rock Werchter, na którym wystąpił dla 80 tys. osób. Początkowo publiczność spodziewała się Sama Fendera, ale ten musiał się w ostatniej chwili odwołać występ z powodu problemów ze strunami głosowymi. YUNGBLUD w pełni wykorzystał swoją szansę, porywając publiczność i zdobywając rzeszę nowych fanów.

Artysta pojawił się na okładce magazynu „Attitude” z okazji Miesiąca Dumy. Wewnątrz pisma znalazł się wywiad, w którym YUNGBLUD mówił m.in. o swojej panseksualności oraz dojrzewaniu na wielu płaszczyznach życia osobistego.