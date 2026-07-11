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Yungblud odwołuje koncert. Artysta robi przerwę, by zadbać o siebie.  „Traktuję to bardzo poważnie i mierzę się z tym, co się dzieje, z myślą o długoterminowym dobru”

Yungblud nie wystąpi na Cowboys Music Festival

2026.07.11

opublikował:

Yungblud

fot. mat. pras.

Yungblud odwołał swój występ podczas Cowboys Music Festival w Calgary. Brytyjski artysta miał pojawić się na scenie 12 lipca w ramach trasy promującej najnowszy album „Idols”, jednak poinformował fanów, że potrzebuje przerwy.

W opublikowanym oświadczeniu muzyk wyjaśnił, że wrócił do Wielkiej Brytanii i zamierza skupić się na swoim zdrowiu oraz pracy nad sobą.

„Pracuję nad sobą”

Yungblud, którego prawdziwe nazwisko to Dominic Harrison, podkreślił, że decyzja nie była łatwa, ale jest konieczna z myślą o przyszłości.

„Obecnie jestem w miejscu, w którym pracuję nad sobą i spędzam trochę czasu w domu w Wielkiej Brytanii. Traktuję to bardzo poważnie i mierzę się z tym, co się dzieje, z myślą o długoterminowym dobru.”

Artysta przeprosił fanów w Kanadzie i zapewnił, że nie lekceważy ich wsparcia oraz ma nadzieję wkrótce wrócić na scenę.

Organizatorzy okazali wsparcie

Do decyzji muzyka odnieśli się również organizatorzy Cowboys Music Festival. W oficjalnym komunikacie przekazali słowa wsparcia dla Yungbluda i życzyli mu wszystkiego najlepszego.

Z kolei management artysty poinformował, że na ten moment nie przewiduje kolejnych odwołanych koncertów. Trasa koncertowa ma zostać wznowiona 28 lipca w Indianapolis.

Yungblud wcześniej mówił o problemach emocjonalnych

Kilka dni wcześniej Yungblud otwarcie opowiedział fanom o swoim stanie psychicznym po występie podczas BludFest 2026 w Czechach.

Artysta przyznał, że od dłuższego czasu zmaga się z trudnymi emocjami i po jednym z koncertów przeżył załamanie. Podkreślił również, że ogromna presja związana z życiem w centrum uwagi oraz fala krytyki w internecie mocno wpływają na jego samopoczucie.

Mimo trudnego okresu Yungblud zapewnił, że kontakt z fanami daje mu poczucie przynależności i motywację do dalszego działania.

Intensywny rok w karierze muzyka

Ostatnie miesiące były dla Yungbluda wyjątkowo intensywne. Artysta wydał dwuczęściowy album „Idols”, a także zdobył swoją pierwszą nagrodę Grammy za najlepsze rockowe wykonanie dzięki koncertowej interpretacji utworu „Changes” podczas pożegnalnego koncertu Ozzy’ego Osbourne’a.

Obecnie muzyk koncentruje się na regeneracji, a jego zespół zapewnia, że planowane koncerty po zakończeniu przerwy powinny odbyć się zgodnie z harmonogramem.

 

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