Young Leosia wyciąga rękę do Żabsona

fot. mat. pras.

Pod koniec 2022 r. dowiedzieliśmy się, że drogi Żabsona i Young Leosi rozeszły się. Artystka nie ukrywała, że nie była to jej decyzja.

– Nie „odeszłam” z Internaziomali z własnej decyzji. Nie chcę zwalać na nikogo winy, ale nie była to moja decyzja, zostałam postawiona przed faktem dokonanym. Mimo różnych rzeczy, które się wydarzyły, nie życzę nikomu źle i mam nadzieję, że kariery wszystkich osób z labelu Internaziomale będą się miały świetnie, a oni sami będą zdrowi, szczęśliwi i spełnieni zawodowo – komentowała w 2023 r. raperka.

Żabson odnosząc się do sprawy, przyznał, że będzie mu brakowało prywatnej relacji z Leosią.

– Wydaje mi się, że nie da się już tego odkręcić. Najbardziej szkoda mi przyjaźni. Inne rzeczy doszły już podczas tej przyjaźni, a ona była na początku i tego najbardziej szkoda. Ale powiem szczerze, że nie jest to pierwsza przyjaźń, którą straciłem podczas mojej kariery – mówił w marcu 2023 w rozmowie z Gabi Drzewiecką i Agnieszką Woźniak-Starak.

Dotychczas nie wyglądało na to, by artyści mogli się kiedykolwiek pogodzić, ale podczas Rap Stacji Young Leosia wyciągnęła do Żabsona rękę, propsując go ze sceny.

Leosia prosi o hałas dla Żabsona

– To taka nasza legendarna sytuacja, od wielkiego rozłamu, wielkiej spiny. Żaba gra też dzisiaj na tej scenie, więc chciałabym, żebyście zrobili dla niego pie****ny hałas. Wydał naprawdę megado***ną płytę i mam nadzieję, że będziecie zaj**iście bawić się na jego koncercie – powiedziała ze sceny Young Leosia.

Czekamy na rozwój sytuacji.