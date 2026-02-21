Young Leosia i jej ekipa jest w Kenii. „Sukces i pieniądze są fajne, ale tylko jeśli możesz się nimi dzielić z najbliższymi”

Young Leosia wraz z grupą współpracowników wyruszyła do Kenii, gdzie realizuje swój najnowszy muzyczny projekt pod nazwą „Baila Kenia”. To wyjątkowa inicjatywa, łącząca kreatywność, podróż i międzynarodowe doświadczenia, które mogą otworzyć przed artystką zupełnie nowe perspektywy twórcze.

Twórcza wyprawa do Afryki

W nagraniach biorą udział m.in. Zuziula, Olinda, Waima, Janusz Walczuk, Deemz, Yarski oraz Tamara. Ekipa spędza w Kenii kilka tygodni, pracując nad nową muzyką i dokumentując cały wyjazd w formie vloga.

Young Leosia podkreśla, że możliwość nagrywania muzyki na innym kontynencie razem z przyjaciółmi to dla niej ogromne wyróżnienie i spełnienie marzeń. Zwraca uwagę, że miejsce, w którym dziś się znajduje, zawdzięcza swoim fanom i wsparciu, jakie otrzymuje od początku kariery.

„BailaKenia landed🇰🇪 Miejsce, w którym aktualnie jestem w życiu dzięki Wam, wszystkim moim fanom, jest bardzo wyjątkowe. To, że mogę zaprosić swoich przyjaciół na dwutygodniowy wyjazd na inny kontynent i robić tam z nimi muzykę to blessing, którego nigdy nawet nie oczekiwałam od swojego życia. Sukces i pieniądze są fajne, ale tylko jeśli możesz się nimi dzielić z najbliższymi. To chyba najpiękniejsza rzecz jaką można zrobić jeśli dostaje się od świata ogromne możliwości. Dziękuję wszystkim ludziom, którzy są na tym zdjęciu i ufają mi od tylu lat. Łączy nas to, że wszyscy kochamy muzykę najbardziej na świecie i ta niegasnąca nigdy pasja powoduje, że nasze więzy są nierozrywalne. Pierwsze numery od tego pojebanego składu już wkrótce 🤞” – napisała na Instagramie Leosia.