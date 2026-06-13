Miły ATZ wraca z projektem „OVERDRIVE EP”. Tak radykalnego połączenia rapu i elektroniki dawno nie było

Miły ATZ zaprezentował „OVERDRIVE EP” – pierwszą odsłonę ambitnego projektu ATEZETCORE, który w najbliższych miesiącach będzie rozwijany w formie kolejnych wydawnictw. Całość docelowo stworzy pełnoprawny album, składający się z kilku odrębnych muzycznych światów, ukazujących różne oblicza twórczości artysty.

Nowe wydawnictwo pokazuje, że Miły ATZ konsekwentnie podąża własną drogą, nie oglądając się na obowiązujące trendy. Raper, producent i DJ od lat znany jest z eksperymentowania na styku hip-hopu oraz muzyki elektronicznej, a „OVERDRIVE EP” stanowi jeden z najbardziej odważnych projektów w jego dotychczasowej karierze.

„OVERDRIVE EP” stawia na drum and bass i mocne basowe brzmienia

Pierwsza część ATEZETCORE to projekt zdominowany przez elektronikę i ciężkie basowe produkcje. Na albumie wyraźnie słychać inspiracje drum and bassem, half-stepem, trapem oraz rave’owymi brzmieniami rodem z lat 90.

Miły ATZ nie ogranicza się jednak do jednego gatunku. W utworach pojawiają się również elementy chicagowskiego juke, hardcore’owych breaków oraz subtelne nawiązania do jazzowych aranżacji. Dzięki temu „OVERDRIVE EP” wyróżnia się na tle współczesnych rapowych premier i trafia nie tylko do fanów hip-hopu, ale także miłośników nowoczesnej muzyki elektronicznej.

Sam artysta podkreśla, że jest to najbardziej elektroniczna część całego projektu, a kolejne odsłony ATEZETCORE mają przynieść nieco lżejsze i bardziej klubowe brzmienia.

Za produkcję odpowiadają przedstawiciele sceny undergroundowej

Na „OVERDRIVE EP” Miły ATZ postawił na współpracę z producentami związanymi z niezależną sceną elektroniczną. Za warstwę muzyczną odpowiadają Holoe, Ih8uparo, TVB, Henio oraz Misza – producenckie alter ego samego artysty.

To właśnie dzięki tej ekipie projekt zyskał wyjątkowy charakter. Produkcje pełne są eksperymentalnych rozwiązań, głębokich basów oraz energetycznych rytmów, które najlepiej wybrzmiewają na dobrym sprzęcie audio lub podczas koncertów.

ATEZETCORE to więcej niż zwykły album

Nowy projekt Miłego ATZ nie jest klasycznym wydawnictwem rapowym. ATEZETCORE ma być muzyczną podróżą przez różne gatunki i inspiracje, które od lat kształtują twórczość artysty.

Każda kolejna część projektu ma funkcjonować jako osobne uniwersum brzmieniowe. Dzięki temu słuchacze będą mogli poznawać różne oblicza muzyka – od ciężkiej elektroniki i soundsystemowych inspiracji po bardziej klubowe i taneczne kompozycje.

Kim jest Miły ATZ?

Miły ATZ to jedna z najbardziej nietuzinkowych postaci na polskiej scenie muzycznej. Urodzony w 1995 roku w Gnieźnie artysta działa na scenie od 2011 roku jako raper, producent, beatmaker, DJ i promotor muzyki basowej.

Jest współtwórcą kolektywu Święty Bass oraz zespołu Lowpass. W przeszłości związany był z ekipami Mordor Muzik i Undadasea. W swojej twórczości regularnie łączy rap z gatunkami takimi jak grime, dubstep, UK garage czy drum and bass.

Na swoim koncie posiada kilka dobrze przyjętych albumów, w tym „Czarny Swing”, „Lowpass”, „Roller” oraz „Acid Moro”. Fani mogą kojarzyć go również z projektów Misza, Szklany Pogodyn czy ATZ SOUND.

Miły ATZ przesuwa granice polskiego rapu

„OVERDRIVE EP” pokazuje, że polska scena hip-hopowa wciąż ma przestrzeń na odważne eksperymenty. Miły ATZ udowadnia, że rap może skutecznie łączyć się z nowoczesną elektroniką, zachowując przy tym autentyczność i własny charakter.

Nowe wydawnictwo jest propozycją dla słuchaczy poszukujących czegoś więcej niż klasycznych rapowych schematów. Jeśli kolejne części ATEZETCORE utrzymają podobny poziom kreatywności, projekt może stać się jednym z najciekawszych muzycznych przedsięwzięć 2026 roku.