Young Leosia: „Czułam w tym roku pewną pustkę, wypalenie i ogólne zagubienie. Nie chciałam się z Wami tym dzielić”

Piosenkarką komentuje swój wynik na Spotify w 2025 roku i zapowiada nową muzykę.

2025.12.04

opublikował:

Artystka dziękuje fanom i zapowiada powrót z nową muzyką

Spotify Wrapped 2025 stało się dla Young Leosi okazją do podsumowania minionego roku oraz do wyjątkowo szczerego wyznania. Choć 2025 nie obfitował w duże premiery, artystka ponownie znalazła się w TOP 10 najczęściej słuchanych artystek w Polsce, co – jak podkreśla – zawdzięcza wyłącznie swoim fanom.

„To wyłącznie wasza zasługa” – Leosia dziękuje słuchaczom

W emocjonalnym wpisie wokalistka przypomniała, że w 2025 roku wydała jedynie dwa single: „Różowe diamenty” i „PLN”. Mimo to jej popularność nie słabnie, a wyniki słuchalności wciąż plasują ją wśród czołowych polskich artystek.

Jak napisała:

„Pomimo tego znalazłam się w TOP 10 najczęściej słuchanych artystek w tym kraju i to wszystko wyłącznie wasza zasługa – moich najkochańszych fanów. Dziękuję za możliwość bycia w tym zestawieniu już drugi rok z rzędu. Kocham Was.”

„Nie chciałam się z Wami tym dzielić” – o wypaleniu i prywatnych zawirowaniach

Young Leosia przyznała, że miniony rok był dla niej szczególnie trudny emocjonalnie. Zmagała się z presją, zmęczeniem oraz brakiem twórczej energii.

W jej słowach pobrzmiewa szczerość i bezsilność:

„Czułam w tym roku pewną pustkę, jeśli chodzi o robienie muzyki, plus jakieś wypalenie i ogólne zagubienie. Nie chciałam się z Wami tym dzielić, bo czuję, że moją misją zawsze było dawanie Wam uśmiechu i szczęścia.”

Piosenkarka wspomniała również o intensywnych ostatnich latach swojej kariery i prywatnych zawirowaniach, które wpłynęły na jej kondycję psychiczną i twórczą.

Powrót w 2026 roku – Leosia zapowiada nową muzykę

Mimo trudności, ostatnie wydarzenia sprawiły, że wokalistka poczuła przypływ energii i motywacji. Fani mogą zatem liczyć na nowy rozdział.

Young Leosia zapowiedziała:

„Z ręką na sercu mogę powiedzieć, że słyszymy się w 2026 roku.”

