Bedoes o Fryderykach: „Nie będę nonszalancko udawał, że mnie to jeb*e. Jest mi przykro”

Podczas gali Fryderyki 2026 w Warszawie doszło do jednego z najbardziej wzruszających momentów wieczoru. Ogromne brawa otrzymali Bedoes oraz Łatwogang za akcję charytatywną, która w ostatnich tygodniach zjednoczyła miliony Polaków. W trakcie wydarzenia Krzysztof Zalewski publicznie podziękował raperowi za jego zaangażowanie w pomoc dzieciom walczącym z rakiem.

Krzysztof Zalewski zwrócił się do Bedoesa podczas gali Fryderyki 2026

Tegoroczna gala Fryderyków odbyła się 25 maja 2026 roku w Warszawie i była transmitowana przez Telewizję Polską. Oprócz wręczenia najważniejszych nagród muzycznych w Polsce nie zabrakło również emocjonalnych przemówień i wyjątkowych chwil.

Jednym z najbardziej komentowanych momentów gali było wystąpienie Krzysztofa Zalewskiego, który zwrócił się bezpośrednio do obecnego na sali Bedoesa. Artysta przypomniał o wielkiej akcji charytatywnej zorganizowanej przez rapera wraz z Łatwogangiem i Mają Mecan.

Bedoes i Łatwogang zjednoczyli Polaków

Krzysztof Zalewski podkreślił, że inicjatywa Bedoesa wykraczała daleko poza świat muzyki. Według wokalisty akcja połączyła ludzi niezależnie od poglądów politycznych czy gustu muzycznego.

Na sali rozległy się ogromne brawa, gdy Zalewski mówił o ogromnej skali wsparcia oraz o przypomnieniu społeczeństwu, jak trudną walkę każdego dnia toczą dzieci chore na raka oraz ich rodziny.

Rekordowa zbiórka dla Fundacji Cancer Fighters

Miesiąc wcześniej Łatwogang zorganizował wyjątkowy stream charytatywny, który trwał aż dziewięć dni. W trakcie transmisji odtwarzano utwór Bedoesa nagrany wspólnie z Mają Mecan, a internauci mogli wspierać zbiórkę na rzecz Fundacji Cancer Fighters.

Akcja błyskawicznie stała się viralem w mediach społecznościowych. Licznik zbiórki przekroczył 282 miliony złotych, a dodatkowo uruchomiono licytacje przedmiotów przekazanych przez znane osoby ze świata muzyki i internetu.

Bedoes bez sukcesu w głosowaniu kapituły

Raper nominowany był w tym roku w dwóch katerogriach. Numer „Kamień z serca” zyskał nominację do singla roku hip-hop i teledysku roku. Biorac pod uwagę popularność szefa 2115, powrót po dłuższej przerwie z bardzo moncnym, docenionym przez środowisko singlem i wszystkie działania poza muzyczne, zwycięstwo Bedoesa wydawało się raczej pewne. Niestety kapituła głosująca na Fryderyki zdecydowała, że singiel roku nagrał Ostry, a za najlpeszy klip uznano „Śmierć w bikini” Kasi Lins. Wyraźnie zawiedziony Bedi, wyszedł z sali po ogłoszeniu nagród w tych kategoriach…

Raper odniósł się do przegranej podczas Fryderyków

Krótko po gali Fryderyków, Bedoes nagrał film, w którym tłumaczy jak czuje się po tym, ja nie dostał nagród w dwóch kategoriach. Raper nie ukrywa, że jest mu przykro, ale apeluje do fanów o nie komentowanie decyzji jury i gratuluje innym wygranym.

Bedoes komentuje brak wygranej na gali Fryderyków. „Nie będę nonszalancko udawał, że mnie to jeb*e. Jest mi przykro"

