Fryderyki 2026: Krzysztof Zalewski zażartował budżetu imprezy. „Pieniędzy z pół metra zabrakło na Prokopa więc jestem ja”

Gala Fryderyki 2026 rozpoczęła się od humorystycznego akcentu. Krzysztof Zalewski, który współprowadził wydarzenie razem z Gabi Drzewiecką, pozwolił sobie na żart dotyczący budżetu imprezy oraz nieobecności Marcina Prokopa.

Tegoroczna Gala Muzyki Rozrywkowej Fryderyki 2026 odbyła się w Warszawie i jak co roku przyciągnęła największe gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Już na samym początku wydarzenia Krzysztof Zalewski pokazał, że nie zamierza prowadzić gali w sztywny i oficjalny sposób.

Podczas rozmowy z Gabi Drzewiecką artysta przyznał, że prowadzenie tak dużej imprezy jest dla niego wyjściem ze strefy komfortu. Chwilę później zażartował z budżetu wydarzenia oraz Marcina Prokopa.

Największe reakcje publiczności wywołał moment, w którym Zalewski stwierdził, że organizatorom mogło zabraknąć pieniędzy na zatrudnienie Marcina Prokopa.

Muzyk ironicznie zauważył, że gala miała odbyć się wcześniej, hala wydaje się mniejsza, a on sam zastąpił popularnego prezentera telewizyjnego. Żart szybko rozbawił publiczność zgromadzoną na Fryderykach 2026. „Ja się niczego nie boję. Trochę się boję, bo musiałem wyjść ze strefy komfortu. A poza tym tak trochę się boję, czy się budżet przypadkiem jakoś nie wysypał, bo miało być w marcu, jest w maju, hala jakby ciut mniejsza. No i tak wygląda na to, że pieniędzy z pół metra zabrakło na Prokopa i ja zostałem, ale jakoś sobie poradzimy” – stwierdzil Krzysiek.

Gabi Drzewiecka podchwyciła żart Zalewskiego

Na słowa współprowadzącego błyskawicznie zareagowała Gabi Drzewiecka. Dziennikarka utrzymała humorystyczny ton rozmowy i zapewniła, że wspólnie poradzą sobie z prowadzeniem gali.