CGM

Fryderyki 2026: Krzysztof Zalewski zażartował budżetu imprezy. „Pieniędzy z pół metra zabrakło na Prokopa więc jestem ja”

Zalew zakpił z samego siebie

2026.05.26

opublikował:

ZALEWSKI TORWAR 191224 2024 FOTO @PIOTR_TARASEWICZ - @CGM.PL-82

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Gala Fryderyki 2026 rozpoczęła się od humorystycznego akcentu. Krzysztof Zalewski, który współprowadził wydarzenie razem z Gabi Drzewiecką, pozwolił sobie na żart dotyczący budżetu imprezy oraz nieobecności Marcina Prokopa.

Krzysztof Zalewski zakpił z samego siebie podczas Fryderyków 2026

Tegoroczna Gala Muzyki Rozrywkowej Fryderyki 2026 odbyła się w Warszawie i jak co roku przyciągnęła największe gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Już na samym początku wydarzenia Krzysztof Zalewski pokazał, że nie zamierza prowadzić gali w sztywny i oficjalny sposób.

Podczas rozmowy z Gabi Drzewiecką artysta przyznał, że prowadzenie tak dużej imprezy jest dla niego wyjściem ze strefy komfortu. Chwilę później zażartował z budżetu wydarzenia oraz Marcina Prokopa.

„Pieniędzy z pół metra zabrakło na Prokopa”

Największe reakcje publiczności wywołał moment, w którym Zalewski stwierdził, że organizatorom mogło zabraknąć pieniędzy na zatrudnienie Marcina Prokopa.

Muzyk ironicznie zauważył, że gala miała odbyć się wcześniej, hala wydaje się mniejsza, a on sam zastąpił popularnego prezentera telewizyjnego. Żart szybko rozbawił publiczność zgromadzoną na Fryderykach 2026.

„Ja się niczego nie boję. Trochę się boję, bo musiałem wyjść ze strefy komfortu. A poza tym tak trochę się boję, czy się budżet przypadkiem jakoś nie wysypał, bo miało być w marcu, jest w maju, hala jakby ciut mniejsza. No i tak wygląda na to, że pieniędzy z pół metra zabrakło na Prokopa i ja zostałem, ale jakoś sobie poradzimy” – stwierdzil Krzysiek.

Gabi Drzewiecka podchwyciła żart Zalewskiego

Na słowa współprowadzącego błyskawicznie zareagowała Gabi Drzewiecka. Dziennikarka utrzymała humorystyczny ton rozmowy i zapewniła, że wspólnie poradzą sobie z prowadzeniem gali.

„Poradzimy sobie. Słuchaj, ja nie proszona nie gryzę, więc też pod autobus się nie rzucę. Będzie dobrze. Mamy 13 wspaniałych kategorii” – odpowiedziała Gabi. 

Tagi


Popularne newsy

Taco Hemingway OPENER_2023_PIOTR_TARASEWICZ_MAIN_CLUB2020_1-23
NEWS

Od czasów wydania „Następnej stacji” przybyło nowych stacji metra więc Taco Hemingway dopisał nową zwrotkę

Bedoes 2115
NEWS

Bedoes zebrał owację podczas Fryderyków, ale nie wygrał żadnej stateutki. Raper wyszedł z gali w trakcie jej trwania

Arab Najman
NEWS

Arab i Marcin Najman nagrali wspólny utwór. Celem jest Jacek Murański

Ian Watkins Lostprophets
NEWS

Były wokalista Lostprophets odsiadywał wyrok za pedofilię. Został zamordowany w więzieniu. Proces w tej sprawie rozpoczął się od nowa

GREEN_DAY_HIRES-16_Spotify_preview
NEWS

Światowej sławy producentka nazywa wokalistę Green Day „małą pizdecz*ą, która przestraszyła się krytyki”

Bedoes kamien 2025
NEWS

Bedoes o Fryderykach: „Nie będę nonszalancko udawał, że mnie to jeb*e. Jest mi przykro”

Radiohead Foto- P. Tarasewicz - CGMCreativeStudio-26
NEWS

Thom Yorke o wpływie Nirvany, trasie Radiohead i „zupełnie innym” nowym albumie solowym

Polecane

CGM
Bedoes kamien 2025

Bedoes o Fryderykach: „Nie będę nonszalancko udawał, że mnie to ...

Bedi odniósł się do wyników Fryderyków

7 godzin temu

FOTO
Fryderyki back 260526 foto @piotr_tarasewicz @cgm.pl-85

Pezet, Zalia, Daria Zawiałow i inni. Tak było za kulisami Fryderyków!

Wczoraj rozdane zostały najważniejsze nagrody polskiej branży muzycznej

7 godzin temu

CGM
Fryderyki back 260526 foto @piotr_tarasewicz @cgm.pl-69

Kasia Lins triumfowała podczas Fryderyków. Album z coverami Republiki ...

Fryderyki 2026 rozdane

8 godzin temu

CGM
Bedoes 2115

Bedoes zebrał owację podczas Fryderyków, ale nie wygrał żadnej stateut ...

Krzysztof Zalewski zwrócił się do Bedoesa podczas gali

8 godzin temu

CGM
Rosalia wwa 2025 ig

Rosalía apeluje o większą różnorodność w muzyce. „Potrzebujemy w ...

"Wielu twórców pozostaje niewidocznych"

1 dzień temu

CGM
Lola Young Foto Universal ok

Lola Young opowiada o walce o zdrowie psychiczne

Nowy singiel „From Down Here” rozpoczyna nowy etap

1 dzień temu