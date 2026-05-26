Kasia Lins triumfowała podczas Fryderyków. Album z coverami Republiki doeceniony przez polskich krytyków

Fryderyki 2026 przechodzą do historii. Podczas uroczystej gali w Warszawie poznaliśmy laureatów najważniejszych nagród muzycznych w Polsce. Akademia Fonograficzna wyróżniła artystów reprezentujących pop, hip-hop, rock, muzykę alternatywną i metal. Nie zabrakło także wzruszających momentów oraz wyjątkowych występów na żywo.

Fryderyki 2026 wręczone podczas wielkiej gali w Warszawie

Tegoroczna gala Fryderyków odbyła się 25 maja 2026 roku i była transmitowana przez TVP. Gospodynią wydarzenia została Gabi Drzewiecka, a na scenie pojawiły się największe gwiazdy polskiej muzyki.

Widzowie mogli zobaczyć występy takich artystów jak Anna Maria Jopek, Coma, Pezet, Krzysztof Zalewski, Daria ze Śląska, Zalia czy Kasia Lins. Jednym z najważniejszych momentów wieczoru było również wręczenie Złotego Fryderyka za całokształt twórczości.

Kasia Lins największą zwycięzczynią Fryderyków 2026

Dużym triumfatorem gali została Kasia Lins, która zdobyła statuetkę Artysty Roku oraz została nagrodzona za album „Obywatelka K.L.” i teledysk do utworu „Śmierć w bikini”. Dwie nagrody odebrała Zalia – za Album Roku Pop i Singiel Roku Pop.

Wielkie emocje wzbudziło również wyróżnienie dla zespołu Lady Pank, który otrzymał Złotego Fryderyka za całokształt twórczości.