CGM

Kasia Lins triumfowała podczas Fryderyków. Album z coverami Republiki doeceniony przez polskich krytyków

Fryderyki 2026 rozdane

2026.05.26

opublikował:

Fryderyki back 260526 foto @piotr_tarasewicz @cgm.pl-69

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Fryderyki 2026 przechodzą do historii. Podczas uroczystej gali w Warszawie poznaliśmy laureatów najważniejszych nagród muzycznych w Polsce. Akademia Fonograficzna wyróżniła artystów reprezentujących pop, hip-hop, rock, muzykę alternatywną i metal. Nie zabrakło także wzruszających momentów oraz wyjątkowych występów na żywo.

Fryderyki 2026 wręczone podczas wielkiej gali w Warszawie

Tegoroczna gala Fryderyków odbyła się 25 maja 2026 roku i była transmitowana przez TVP. Gospodynią wydarzenia została Gabi Drzewiecka, a na scenie pojawiły się największe gwiazdy polskiej muzyki.

Widzowie mogli zobaczyć występy takich artystów jak Anna Maria Jopek, Coma, Pezet, Krzysztof Zalewski, Daria ze Śląska, Zalia czy Kasia Lins. Jednym z najważniejszych momentów wieczoru było również wręczenie Złotego Fryderyka za całokształt twórczości.

Kasia Lins największą zwycięzczynią Fryderyków 2026

Dużym triumfatorem gali została Kasia Lins, która zdobyła statuetkę Artysty Roku oraz została nagrodzona za album „Obywatelka K.L.” i teledysk do utworu „Śmierć w bikini”. Dwie nagrody odebrała Zalia – za Album Roku Pop i Singiel Roku Pop.

Wielkie emocje wzbudziło również wyróżnienie dla zespołu Lady Pank, który otrzymał Złotego Fryderyka za całokształt twórczości.

Lista zwycięzców w poszczególnych kategoriach:

Album Roku Pop

  • IGO – „12”
  • Kuba Badach – „Radio Edit”
  • Maryla Rodowicz – „Niech żyje bal”
  • Wiktor Dyduła – „Tak jak tutaj stoję”
  • Zalia – „Serce”

Album Roku Pop Alternatywny

  • BOKKA – „White Room”
  • Fisz Emade Tworzywo – „25”
  • Kacperczyk – „WSZYSCY JESTEŚMY KACPERCZYK”
  • Kasia Lins – „Obywatelka K.L.”
  • Mela Koteluk – „Harmonia”

Album Roku Hip Hop

  • Kuban – „FUGAZI”
  • Pezet – „Muzyka Popularna”
  • PRO8L3M – „Ex Umbra Ad Libertatem”
  • Quebonafide – „PÓŁNOC / POŁUDNIE”
  • Zdechły Osa – „TRASH TAPE”

Album Roku Rock & Blues

  • Błażej Król – „Popiół”
  • Lady Pank – „LP 45”
  • Luxtorpeda – „MÓJ TRUP JEST WIĘKSZY NIŻ TWÓJ”
  • WaluśKraksaKryzys – „Tematy i wariacje”
  • Wiraszko – „Tak młodo się nie spotkamy”

Album Roku Metal

  • Behemoth – „The Shit Ov God”
  • Coma – „Coma Live PolandRock Festival 2024”
  • Corruption – „Tequila Songs & Desert Winds”
  • Hostia – „Razorblade Psalm”
  • Turbo – „Blizny”

Album Roku Muzyka Alternatywna

  • Błoto – „Grzyby”
  • hoshii – „HER NAME WAS YUMI”
  • Kury – „Uno Lovis Party”
  • Michał Król – „City Cluster”
  • Variete – „Sieć Indry”

Album Roku Muzyka Korzeni

  • Basia Giewont – „Szeptucha”
  • CHRUST – „Przed zmierzchem”
  • Vavamuffin – „Fly High-Fi!”
  • Warszawskie Combo Taneczne – „Pamiętam Twoje oczy”
  • Warszawska Orkiestra Sentymentalna – „Oranżowy Świt”

Album Roku Muzyka Ilustracyjna

  • Arek Jakubik – „Romeo i Julia żyją”
  • Bartek Wąsik – „Pianorizon”
  • Daniel Bloom – „Zamach na papieża”
  • Jerzy Rogiewicz – „1670: Sezon 2”
  • Miro Kepinski – „Druga Furioza”

Singiel Roku Pop

  • Daria Zawiałow, Artur Rojek – „Dziwna”
  • Kuba Badach – „Układ otwarty”
  • Kuban, Favst, Zalia – „kyoto”
  • Natalia Przybysz – „Ramen”
  • sanah, Krzysztof Zalewski – „Eviva l’arte!”

Singiel Roku Pop Alternatywny / Rock

  • Błażej Król – „3 krótkie, 3 długie, 3 krótkie”
  • Daria ze Śląska – „A może jeszcze się da”
  • Fisz Emade Tworzywo – „Niemoc”
  • Fukaj, Vito Bambino – „Zabiorę Cię Tam”
  • Kasia Lins – „Śmierć w bikini”

Singiel Roku Hip Hop

  • Bedoes 2115, Kubi Producent – „Kamień z serca”
  • Kacperczyk, Kukon, ZORZA – „Moja wina”
  • Kuban, Mrozu, Favst – „zanim spadnie deszcz”
  • O.S.T.R. – „SAM”
  • Quebonafide, Sobel – „NORADRENALINA”

Teledysk Roku

  • Daria Zawiałow & Artur Rojek – „Dziwna”
  • Kuban, Mrozu, Favst – „zanim spadnie deszcz”
  • Kasia Lins – „Śmierć w bikini”
  • Bedoes 2115, Kubi Producent – „Kamień z serca”
  • sanah, Krzysztof Zalewski – „Eviva l’arte!”

Fonograficzny Debiut Roku

  • pszona
  • Zuta
  • Kosma Król
  • JACKO BRANGO
  • Kuba i Kuba
  • Sad Smiles

Tagi


Popularne newsy

Taco Hemingway OPENER_2023_PIOTR_TARASEWICZ_MAIN_CLUB2020_1-23
NEWS

Od czasów wydania „Następnej stacji” przybyło nowych stacji metra więc Taco Hemingway dopisał nową zwrotkę

Bedoes 2115
NEWS

Bedoes zebrał owację podczas Fryderyków, ale nie wygrał żadnej stateutki. Raper wyszedł z gali w trakcie jej trwania

Arab Najman
NEWS

Arab i Marcin Najman nagrali wspólny utwór. Celem jest Jacek Murański

Ian Watkins Lostprophets
NEWS

Były wokalista Lostprophets odsiadywał wyrok za pedofilię. Został zamordowany w więzieniu. Proces w tej sprawie rozpoczął się od nowa

GREEN_DAY_HIRES-16_Spotify_preview
NEWS

Światowej sławy producentka nazywa wokalistę Green Day „małą pizdecz*ą, która przestraszyła się krytyki”

Bedoes kamien 2025
NEWS

Bedoes o Fryderykach: „Nie będę nonszalancko udawał, że mnie to jeb*e. Jest mi przykro”

Radiohead Foto- P. Tarasewicz - CGMCreativeStudio-26
NEWS

Thom Yorke o wpływie Nirvany, trasie Radiohead i „zupełnie innym” nowym albumie solowym

Polecane

CGM
Bedoes kamien 2025

Bedoes o Fryderykach: „Nie będę nonszalancko udawał, że mnie to ...

Bedi odniósł się do wyników Fryderyków

7 godzin temu

FOTO
Fryderyki back 260526 foto @piotr_tarasewicz @cgm.pl-85

Pezet, Zalia, Daria Zawiałow i inni. Tak było za kulisami Fryderyków!

Wczoraj rozdane zostały najważniejsze nagrody polskiej branży muzycznej

7 godzin temu

CGM
ZALEWSKI TORWAR 191224 2024 FOTO @PIOTR_TARASEWICZ - @CGM.PL-82

Fryderyki 2026: Krzysztof Zalewski zażartował budżetu imprezy. „ ...

Zalew zakpił z samego siebie

8 godzin temu

CGM
Bedoes 2115

Bedoes zebrał owację podczas Fryderyków, ale nie wygrał żadnej stateut ...

Krzysztof Zalewski zwrócił się do Bedoesa podczas gali

8 godzin temu

CGM
Rosalia wwa 2025 ig

Rosalía apeluje o większą różnorodność w muzyce. „Potrzebujemy w ...

"Wielu twórców pozostaje niewidocznych"

1 dzień temu

CGM
Lola Young Foto Universal ok

Lola Young opowiada o walce o zdrowie psychiczne

Nowy singiel „From Down Here” rozpoczyna nowy etap

1 dzień temu