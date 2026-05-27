Męskie Granie zaskakuje drugim singlem Orkiesty. To pierwsza taka sytuacja w historii 

Męskie Granie 2026 zaczęło się od dużej niespodzianki. Po raz pierwszy w historii projektu Męskie Granie Orkiestra nie wypuściła jednego, a aż dwa single przed startem trasy koncertowej. Fani mogą już posłuchać utworów „Nareszcie” oraz „Tańczę”, które zapowiadają tegoroczną edycję jednego z najważniejszych festiwali muzycznych w Polsce.

Męskie Granie Orkiestra 2026 z dwoma premierami

Tegoroczna Męskie Granie Orkiestra tworzą Vito Bambino, Igor Herbut oraz Zalia. Artyści przygotowali dwa premierowe utwory, które już teraz są dostępne w serwisach streamingowych.

Pierwszy z nich, „Nareszcie”, spotkał się z ogromnym zainteresowaniem słuchaczy i szybko zdobył milionowe wyświetlenia w internecie. Drugi singiel, „Tańczę”, ma premierę na żywo zaplanowaną na 27 czerwca w Żywcu.

„Tańczę” – nowy singiel i wyjątkowy teledysk

Utwór „Tańczę” wyróżnia się nie tylko brzmieniem, ale także wyjątkowym teledyskiem. Klip został wyreżyserowany przez Vito Bambino, który odpowiada również za jego koncepcję i montaż.

Artysta zaprosił do udziału w projekcie fanów Męskiego Grania. W specjalnym castingu wybrano 50 osób, które wystąpiły w teledysku i wspólnie stworzyły jego taneczny klimat. Jak podkreślają organizatorzy, to pierwszy tak duży projekt, w którym fani odegrali tak istotną rolę.

Trasa Męskie Granie 2026 – miasta i daty

Tegoroczna edycja obejmie sześć polskich miast:

Żywiec – 26–27 czerwca (Amfiteatr pod Grojcem)

Poznań – 10–11 lipca (Park Cytadela)

Gdańsk – 17–18 lipca (Polsat Plus Arena)

Wrocław – 31 lipca – 1 sierpnia (Pola Marsowe)

Kraków – 7–8 sierpnia (Muzeum Lotnictwa)

Warszawa – 21–22 sierpnia (Lotnisko Bemowo)

Finałem każdego koncertu tradycyjnie będzie występ Męskie Granie Orkiestry oraz wykonanie tegorocznego hymnu trasy.