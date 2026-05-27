Nie żyje John McClain. Współwykonawca testamentu Michaela Jacksona miał 71 lat

Zmarł John McClain — legendarny producent muzyczny, menedżer i współwykonawca testamentu Michaela Jacksona. Informację o śmierci wieloletniego współpracownika króla popu przekazały amerykańskie media. McClain miał 71 lat.

John McClain nie żyje. Był związany z Michaelem Jacksonem

John McClain zmarł 26 maja 2026 roku w Malibu. Według zagranicznych doniesień producent od kilku lat zmagał się z problemami zdrowotnymi. Na razie nie ujawniono oficjalnej przyczyny śmierci.

McClain był jedną z najważniejszych postaci amerykańskiej branży muzycznej. Przez lata współpracował z największymi gwiazdami światowej sceny, a szczególne miejsce w jego karierze zajmował Michael Jackson.

Współzarządzał majątkiem Michaela Jacksona

Po śmierci Michaela Jacksona w 2009 roku John McClain wraz z Johnem Branką został współwykonawcą testamentu artysty. To właśnie oni odpowiadali za zarządzanie ogromnym majątkiem króla popu.

Pod ich kierownictwem marka Michaela Jacksona przekształciła się w wielomiliardowe imperium. McClain brał udział m.in. w realizacji filmu „This Is It”, musicalu broadwayowskiego oraz produkcji Cirque du Soleil inspirowanej twórczością gwiazdora.

John McClain współpracował z Janet Jackson i Dr. Dre

McClain był również cenionym producentem muzycznym i dyrektorem A&R w wytwórni A&M Records. Współtworzył sukces albumu „Control” Janet Jackson, który stał się przełomowym momentem w karierze wokalistki.

Na przestrzeni lat pracował także z takimi artystami jak Ice Cube, Dr. Dre czy Marky Mark & The Funky Bunch. W środowisku muzycznym był uznawany za jednego z najbardziej wpływowych menedżerów i producentów swojego pokolenia.

McClain produkował pośmiertne utwory Michaela Jacksona

John McClain miał również swój udział w tworzeniu pośmiertnych wydawnictw Michaela Jacksona. Producent pracował przy takich utworach jak „Love Never Felt So Good” oraz „Much Too Soon”.

Informacja o jego śmierci wywołała poruszenie wśród fanów Michaela Jacksona oraz przedstawicieli branży muzycznej na całym świecie. W mediach społecznościowych pojawiają się liczne wpisy wspominające jego wkład w rozwój światowej muzyki.