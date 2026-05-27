Paris Jackson szczerze o walce z uzależnieniem. „Alkohol wydobywał ze mnie moja najgorszą wersję”

Paris Jackson otworzyła się na temat swojej trudnej walki z uzależnieniem. Córka Michaela Jacksona w najnowszym wywiadzie opowiedziała o problemach z alkoholem i narkotykami oraz o tym, jak bardzo wpłynęły one na jej zachowanie i życie prywatne.

Paris Jackson opowiedziała o uzależnieniu

Paris Jackson była gościnią podcastu „Trying Not to Die” prowadzonego przez Jacka Osbourne’a. W rozmowie przyznała, że wychowywano ją na osobę pełną empatii i życzliwości, jednak alkohol całkowicie zmieniał jej charakter.

Celebrytka wyznała, że pod wpływem używek stawała się zupełnie inną osobą.

„Kiedy pojawiał się alkohol, ta wersja mnie znikała”.

Paris Jackson przyznała także, że w czasie uzależnienia zachowywała się w sposób, którego dziś bardzo się wstydzi.

„Stawałam się mściwa”.

Córka Michaela Jacksona kilka razy trafiała na terapię

W szczerej rozmowie Paris Jackson ujawniła, że wielokrotnie podejmowała leczenie odwykowe. Gwiazda podkreśliła, że jej droga do trzeźwości była długa i pełna trudnych momentów.

Jak sama przyznała, przez lata próbowała wypełnić emocjonalną pustkę różnymi substancjami oraz relacjami z ludźmi.

Paris dodała również, że dziś dostrzega podobne schematy zachowań u innych osób zmagających się z uzależnieniem.

Paris Jackson świętuje sześć lat trzeźwości

Obecnie córka Michaela Jacksona znajduje się w zupełnie innym etapie życia. Paris Jackson niedawno świętowała sześć lat w trzeźwości i podkreśla, że odzyskała kontrolę nad swoim życiem.

Gwiazda coraz częściej mówi publicznie o zdrowiu psychicznym oraz doświadczeniach związanych z uzależnieniem, chcąc wspierać osoby przechodzące przez podobne problemy.

Paris Jackson od lat mierzy się z presją sławy

Paris Jackson od dzieciństwa znajdowała się w centrum zainteresowania mediów jako córka Michaela Jacksona. Po śmierci króla popu wielokrotnie otwarcie mówiła o problemach psychicznych, depresji oraz trudnych doświadczeniach związanych z dorastaniem w blasku fleszy.