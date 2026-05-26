Łatwogang apeluje do rządu i Karola Nawrockiego. „Odbyłem rozmowy, które dały mi przeczucie, że prezydent wraz z rządem mogliby uratować te dzieciaki”

Foto: Karol Makurat

Łatwogang ponownie poruszył całą Polskę. Po zakończeniu charytatywnej wyprawy rowerowej z Zakopanego do Gdańska influencer opublikował emocjonalne oświadczenie, w którym zwrócił się do rządu oraz prezydenta Karola Nawrockiego. Chodzi o pomoc dzieciom chorującym na dystrofię mięśniową Duchenne’a (DMD).

Łatwogang zebrał miliony na leczenie dzieci chorych na DMD

W piątek, 22 maja 2026 roku, Łatwogang rozpoczął wyjątkową akcję charytatywną. Influencer przejechał rowerem trasę z Zakopanego do Gdańska, relacjonując całą podróż na żywo w internecie. Celem zbiórki było wsparcie leczenia Maksa Tockiego, chorego na dystrofię mięśniową Duchenne’a.

Akcja błyskawicznie zdobyła ogromny rozgłos w mediach społecznościowych. Już po dwóch dniach na koncie zbiórki znajdowało się ponad 12 milionów złotych. Ostatecznie udało się zebrać ponad 15,5 mln zł dla Maksa i Adasia.

„Nie damy rady”. Łatwogang o skali problemu

Po sukcesie pierwszej zbiórki influencer poinformował, że chce pomóc także kolejnym dzieciom cierpiącym na DMD. Następnie uruchomiono kolejną akcję wsparcia dla Wojtusia.

Łatwogang przyznał jednak, że mimo ogromnego zaangażowania internautów nie da się samodzielnie pomóc wszystkim potrzebującym rodzinom.

„Niezależnie od wszystkiego nie uda nam się zebrać tych pieniędzy dla wszystkich dzieciaków. Odezwało się do nas mnóstwo dzieciaków, które również chorują na DMD i potrzeba nam ich kosmicznych ilości pieniędzy, których nie ma szans, żebyśmy jako społeczeństwo zebrali w tym momencie. Niezależnie jak bardzo byśmy chcieli — nie damy rady”.

Influencer podkreślił również, że każdy rodzic chciałby mieć możliwość uratowania swojego dziecka.

„Wiem, że każdy z nas chciałby, żeby te dzieci były zdrowe, bo gdybym ja miał dziecko, to chciałbym, żeby to dziecko mogło być zdrowe”.

Łatwogang apeluje do prezydenta Karola Nawrockiego i rządu

We wtorek influencer opublikował na Instagramie nagranie, w którym zwrócił się bezpośrednio do prezydenta Karola Nawrockiego oraz przedstawicieli rządu.

Łatwogang zaznaczył, że rodziny dzieci chorujących na DMD są obecnie bezsilne wobec gigantycznych kosztów leczenia.

„Na ten moment nie jesteśmy w stanie pomóc wszystkim rodzinom. Są one absolutnie bezsilne”.

Influencer podkreślił również, że pozostaje osobą apolityczną, ale wierzy, że wspólne działania władz mogłyby uratować chore dzieci.

„Jestem osobą apolityczną, nie chcę wchodzić w politykę, nigdy nie będę polityczny. Zwracam się do prezydenta i do rządu”.

„Może jest możliwość refundacji”

W swoim wystąpieniu Łatwogang zasugerował możliwość refundacji leczenia DMD oraz obniżenia kosztów terapii dla chorych dzieci.

„Odbyłem już pewne rozmowy, które dały mi przeczucie, że prezydent wraz z rządem mogliby uratować te dzieciaki”.

Influencer dodał również:

„Na ten moment lek na DMD nie jest refundowany, może byłaby możliwość refundacji. Na pewno rząd i prezydent byliby w stanie pomóc”.