Milion osób próbowało kupić bilety na koncert Kanye Westa w Tampie. Raper ogłosił drugi występ na Florydzie

Kanye West ponownie przyciąga ogromne zainteresowanie fanów. Według zagranicznych mediów aż milion osób ustawiło się w internetowej kolejce po bilety na koncert rapera w Tampie na Florydzie. Wydarzenie ma odbyć się już w przyszłym miesiącu na stadionie Raymond James Stadium.

Kanye West wyprzedał koncert w Tampie

Sprzedaż biletów na występ Kanye Westa rozpoczęła się 26 maja 2026 roku i niemal od razu wywołała ogromne poruszenie wśród fanów. Jak podają amerykańskie media, zainteresowanie koncertem było tak duże, że w pewnym momencie w kolejce po wejściówki znajdowało się około miliona osób.

Wszystko wskazuje na to, że koncert został całkowicie wyprzedany w błyskawicznym tempie.

Kanye West zagra drugi koncert w Tampie

Ogromne zainteresowanie sprzedażą biletów sprawiło, że raper zdecydował się zorganizować drugi występ. Nowy koncert odbędzie się 28 czerwca, również w Tampie.

Kanye West wraca po premierze albumu „Bully”

Ogromne zainteresowanie koncertem pojawia się w momencie, gdy Kanye West próbuje odbudować swoją pozycję po licznych kontrowersjach. Niedawno artysta wydał album „Bully”, który wywołał szeroką dyskusję wśród fanów i krytyków muzycznych.

Część słuchaczy uważa, że Ye zasługuje na muzyczny comeback, inni wciąż krytycznie oceniają jego wcześniejsze wypowiedzi i zachowanie. Mimo podziałów zainteresowanie jego twórczością nadal pozostaje ogromne.

Trasa koncertowa Kanye Westa nabiera rozpędu

Kanye West planuje kolejne występy zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Europie oraz Azji. Według doniesień artysta wybiera przede wszystkim miejsca, w których nadal może liczyć na duże wsparcie fanów.

W ostatnich dniach głośno zrobiło się także o darmowych biletach rozdawanych części fanów przed rozpoczęciem oficjalnej sprzedaży wejściówek na koncert w Tampie.

Fani nadal wspierają Kanye Westa

Mimo licznych kontrowersji wokół rapera zainteresowanie jego koncertami pozostaje ogromne. Internauci podkreślają, że Kanye West nadal jest jedną z najbardziej wpływowych postaci światowego hip-hopu.

W mediach społecznościowych pojawiają się tysiące wpisów dotyczących koncertu w Tampie oraz spekulacje na temat kolejnych występów artysty.