Zamieszanie po walce Ray J-a. Promotorzy badają możliwe ustawienie pojedynku

Ray J trafił do szpitala po walce

2026.05.27

Ray-J

Wokół głośnej porażki Ray J-a z Supa Hot Fire zrobiło się jeszcze bardziej kontrowersyjnie. Organizatorzy wydarzenia poinformowali o rozpoczęciu wewnętrznego śledztwa dotyczącego możliwego ustawienia walki po zaskakujących słowach muzyka tuż po nokaucie.

Ray J przegrał przez nokaut z Supa Hot Fire

Do pojedynku doszło podczas gali MMA w Las Vegas. Dla Ray J-a był to debiut w formule mieszanych sztuk walki. Walka szybko stała się viralem w mediach społecznościowych po tym, jak artysta został znokautowany przez internetowego twórcę Supa Hot Fire.

Internauci zwracali uwagę na dziwny przebieg pierwszej rundy, podczas której zawodnicy zadali bardzo niewiele ciosów. Prawdziwe zamieszanie wywołały jednak słowa Ray J-a po zakończeniu walki.

„Myślałem, że mieliśmy plan”

Tuż po przegranej Ray J chwycił za mikrofon i wygłosił tajemniczą wypowiedź, która natychmiast wywołała falę spekulacji.

„Myślałem, że mieliśmy plan”

Chwilę później celebryta próbował wycofać się ze swoich słów.

„Nie chcę nikogo wpędzić w kłopoty”.

Ray J dodał także:

„Straciliśmy dziś dużo pieniędzy”.

Wypowiedzi muzyka sprawiły, że w internecie zaczęły pojawiać się teorie sugerujące, że walka mogła być wcześniej zaplanowana lub wyreżyserowana.

Promotorzy wszczęli śledztwo

Firma Brand Risk Promotions wydała oficjalne oświadczenie, w którym poinformowała o rozpoczęciu wewnętrznego dochodzenia. Sprawą ma zajmować się prawnik oraz były federalny prokurator.

Organizatorzy podkreślili, że wszelkie próby manipulowania wynikiem walki byłyby poważnym naruszeniem zasad sportu.

Na razie nie przedstawiono żadnych dowodów potwierdzających, że pojedynek został ustawiony. Mimo to śledztwo ma wyjaśnić, czy ktokolwiek próbował wpłynąć na przebieg starcia.

Ray J trafił do szpitala po walce

Kontrowersje wokół gali zwiększyły się jeszcze bardziej po informacjach o stanie zdrowia Ray J-a. Według amerykańskich mediów artysta miał trafić do szpitala w Las Vegas z problemami kardiologicznymi zaledwie kilka godzin po nokaucie.

Muzyk podobno spędził w placówce medycznej dwa dni. Na ten moment nie ujawniono szczegółów dotyczących jego stanu zdrowia.

