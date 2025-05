Ye dopiero pożarł się z The Game’em o znajomość z kanadyjskim raperem. Teraz dał temu raperowi idiotyczny prezent

fot. kadr z wideo

Na początku roku Ye podarował The Game’owi dwa luksusowe samochody, dziękując mu za „bycie jedynym porządnym cz****em. Kanye miał być producentem „The Documentary 3” i w ogóle zanosiło się na wielką przyjaźń. Wszystko oczywiście do czasu, bowiem trzy tygodnie temu przyjaźń się skończyła.

Kanye zwrócił uwagę, że The Game skomentował instagramowy post kanadyjskiego rapera Top5 i ewidentnie mu się to nie spodobało.

– The Game, któremu dałem dwa Maybachy, okazuje miłość Top 5, który groził, że mnie zabije. Chyba nie jestem już producentem wykonawczym jego albumu – zaśmiał się Ye.

W odpowiedzi The Game stwierdził, że West „może sobie zabrać te samochody”.

– Pi****ę ciebie i te Maybachy. Będę w Los Angeles za tydzień, przyjedź i weź je sobie. Nigdy o nic cię nie prosiłem. Kiedy dałeś mi samochody, powiedziałem, że nie musisz tego robić, ale nalegałeś. Potem poklepałeś mnie, mówiąc: „nigdy w życiu nie musisz się o nic martwić, jestem ci to winien za bycie jedynym porządnym cz****em ze wszystkich”. Masz mój numer, ale nie zadzwonisz jak mężczyzna i nie zajmiesz się sytuacją, o której naprawienie mnie prosiłeś – napisał The Game.

Idiotyczny prezent urodzinowy

Jak sytuacja wygląda dziś? Top5, który niedawno był śmiertelnym wrogiem Westa, dziś… jest jego przyjacielem. Kanye i Top5 dołączyli do streama popularnego twórcy Sneako. Top5 świętował akurat tego dnia urodziny, więc West postanowił podarować mu „nazi**owski łańcuch” ze sw**tyką. Wygląda na to, że Ye nie pamięta już, że Kanadyjczyk groził mu śmiercią. Czy w takim razie pogodzi się z The Game’em i będzie jednak pracował nad „The Documentary 3”?