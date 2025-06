Xzibit ujawnia: DMX stworzył „Party Up” jako diss na Kurupta

Niespodziewane kulisy jednego z największych hitów DMX-a

Xzibit zaskoczył fanów hip-hopu, twierdząc, że legendarny hit DMX-a „Party Up (Up In Here)” był tak naprawdę… diss trackiem wymierzonym w Kurupta.

W rozmowie z podcastem Effective Immediately, raper z Zachodniego Wybrzeża zdradził kulisy powstania jednego z najbardziej znanych utworów w historii hip-hopu.

„Kiedy dowiedziałem się, że 'Party Up’ to odpowiedź na 'Callin Out Names’, byłem w szoku. To była odpowiedź na Kurupta” – powiedział Xzibit.

„Ten wers: ‘Your girl’s a hoe / You’re broke, the kid ain’t yours, and e’rybody know’ – to był strzał prosto w niego.”

Konflikt o… Foxy Brown?

Xzibit ujawnił, że konflikt między DMX-em a Kuruptem narastał przez wspólne powiązania z Foxy Brown – raperką, z którą obaj byli związani.

„Oni się bili o Foxy Brown. Trzeba by zrobić z tego ‘Hip-Hop 101’ – czy pamiętacie ten beef?” – żartował Xzibit.

Kurupt odpowiada w „Callin Out Names”

Na legendarnym dissie „Callin Out Names” Kurupt nie oszczędzał słów:

“Mothafuck D / Mothafuck M / Only X I know is Xzibit or RBX…”

W jednym z wywiadów Kurupt przyznał, że jego złość wynikała z osobistych przeżyć:

„Byłem zaręczony z Foxy Brown. DMX i Foxy mieli swój epizod i poczułem się urażony. To było bardzo osobiste.”

Kurupt po latach: „DMX to dobry człowiek”

Po śmierci DMX-a w 2021 roku Kurupt odniósł się do przeszłego konfliktu w rozmowie z Bootleg Kevem:

„DMX był tylko kroplą, która przelała czarę goryczy. Po prostu musiałem się wyładować.”

Na szczęście obaj panowie zdążyli zakopać topór wojenny:

„Spotkaliśmy się na lotnisku, wypiliśmy po kieliszku i pogadaliśmy. To dobry gość. Wszyscy tylko chcieliśmy zarabiać, dbać o rodziny i robić dobrą muzykę.”

Legenda „Party Up” zyskała nowe znaczenie

„Party Up” do dziś pozostaje jednym z największych przebojów DMX-a, ale jak się okazuje – jego energetyczny refren i zadziorna liryka skrywają osobisty kontekst. Dzięki wypowiedziom Xzibita i Kurupta, fani mogą spojrzeć na ten hit z zupełnie innej perspektywy.