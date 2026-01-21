CGM

Wylicytuj dzień z Bambi i Okim w zamkniętej Energylandii. Wyjątkowa aukcja WOŚP

Bambi i Oki wspierają WOŚP wyjątkowym doświadczeniem

2026.01.21

Wylicytuj dzień z Bambi i Okim w zamkniętej Energylandii. Wyjątkowa aukcja WOŚP

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Sztab Allegro od ponad 25 lat gra razem z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Podczas 34. Finału WOŚP ponownie połączono siły z artystami, twórcami i ludźmi kultury, którzy swoim zaangażowaniem wspierają pomoc innym. Jedną z najbardziej spektakularnych propozycji tegorocznych aukcji jest dzień z Bambi i Okim w zamkniętej Energylandii.

Bambi i Oki wspierają WOŚP wyjątkowym doświadczeniem

Do aukcji Allegro dla WOŚP dołączają Bambi i Oki, a w ich imieniu na licytację trafia absolutnie niepowtarzalna oferta: całodniowy pobyt w zamkniętym parku rozrywki Energylandia w Zatorze, dostępnym wyłącznie dla zwycięzcy aukcji i osoby towarzyszącej.

To wydarzenie, którego:

  • nie da się kupić,

  • nie da się powtórzyć,

  • da się tylko wylicytować.

Zamknięta Energylandia tylko dla Ciebie

Wyobraź sobie, że Twoi ulubieni artyści zamykają cały park rozrywki tylko dla Ciebie i Twojego ziomka. Przez cały dzień:

  • wspólnie zjeżdżacie rollercoasterami,

  • rywalizujecie w grach,

  • rozmawiacie, śmiejecie się i spędzacie czas bez pośpiechu,

  • tworzycie wspomnienia na całe życie.

To niecodzienne przeżycie łączy adrenalinę, bliskość z artystami i realną pomoc potrzebującym.

Pomagasz i zyskujesz coś bezcennego

Licytując aukcję, nie tylko spełniasz marzenie, ale również wspierasz działania Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Co więcej, koszt noclegu i transportu dla zwycięzcy może zostać pokryty przez organizatorów – po wcześniejszych ustaleniach.

Szczegóły realizacji aukcji

  • Miejsce: Energylandia, Zator

  • Liczba osób: zwycięzca + 1 osoba towarzysząca
    (osoba niepełnoletnia może wziąć udział z opiekunem)

  • Termin: jeden wybrany dzień między 2 a 15 kwietnia (do ustalenia)

  • Dodatkowe koszty: poza wskazanymi w ofercie pokrywa zwycięzca

Licytacja trwa – zainteresowanie rośnie

Do końca aukcji pozostało 8 dni.
Na moment 21 stycznia, godz. 18:30:

  • liczba licytujących: 23 osoby

  • aktualna kwota: 21 250 zł

