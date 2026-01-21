Wylicytuj dzień z Bambi i Okim w zamkniętej Energylandii. Wyjątkowa aukcja WOŚP

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl
Sztab Allegro od ponad 25 lat gra razem z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Podczas 34. Finału WOŚP ponownie połączono siły z artystami, twórcami i ludźmi kultury, którzy swoim zaangażowaniem wspierają pomoc innym. Jedną z najbardziej spektakularnych propozycji tegorocznych aukcji jest dzień z Bambi i Okim w zamkniętej Energylandii.
Bambi i Oki wspierają WOŚP wyjątkowym doświadczeniem
Do aukcji Allegro dla WOŚP dołączają Bambi i Oki, a w ich imieniu na licytację trafia absolutnie niepowtarzalna oferta: całodniowy pobyt w zamkniętym parku rozrywki Energylandia w Zatorze, dostępnym wyłącznie dla zwycięzcy aukcji i osoby towarzyszącej.
To wydarzenie, którego:
-
nie da się kupić,
-
nie da się powtórzyć,
-
da się tylko wylicytować.
Zamknięta Energylandia tylko dla Ciebie
Wyobraź sobie, że Twoi ulubieni artyści zamykają cały park rozrywki tylko dla Ciebie i Twojego ziomka. Przez cały dzień:
-
wspólnie zjeżdżacie rollercoasterami,
-
rywalizujecie w grach,
-
rozmawiacie, śmiejecie się i spędzacie czas bez pośpiechu,
-
tworzycie wspomnienia na całe życie.
To niecodzienne przeżycie łączy adrenalinę, bliskość z artystami i realną pomoc potrzebującym.
Pomagasz i zyskujesz coś bezcennego
Licytując aukcję, nie tylko spełniasz marzenie, ale również wspierasz działania Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Co więcej, koszt noclegu i transportu dla zwycięzcy może zostać pokryty przez organizatorów – po wcześniejszych ustaleniach.
Szczegóły realizacji aukcji
-
Miejsce: Energylandia, Zator
-
Liczba osób: zwycięzca + 1 osoba towarzysząca
(osoba niepełnoletnia może wziąć udział z opiekunem)
-
Termin: jeden wybrany dzień między 2 a 15 kwietnia (do ustalenia)
-
Dodatkowe koszty: poza wskazanymi w ofercie pokrywa zwycięzca
Licytacja trwa – zainteresowanie rośnie
Do końca aukcji pozostało 8 dni.
Na moment 21 stycznia, godz. 18:30:
-
liczba licytujących: 23 osoby
-
aktualna kwota: 21 250 zł