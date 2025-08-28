Szukaj
CGM

Wygląda na to, że Josh Freese nie jest już obrażony o to, że wywalono go z Foo Fighters

Muzyk szybko zmienił front.

2025.08.28

opublikował:

Wygląda na to, że Josh Freese nie jest już obrażony o to, że wywalono go z Foo Fighters

Kiedy kilka miesięcy temu Foo Fighters zwolnili Josha Freese’a, perkusista nie ukrywał rozgoryczenia. Muzyk nie rozumiał decyzji zespołu i chcąc podkreślić, że niczym nie zasłużył sobie na takie traktowanie, opublikował w ramach żartu dziesięć irracjonalnych powodów, dla których go wywalono.

Od tego czasu sporo się zmieniło. Freese wrócił do Nine Inch Nails, tymczasem dotychczasowy perkusista grupy Trenta Reznora Ilan Rubin (to właśnie z nim NIN wystąpili na tegorocznym Open’erze)… trafił do Foo Fighters.

Freese udzielił „New York Timesowi” pierwszego wywiadu od czasu zwolnienia z FF. Muzyk nie narzeka już na decyzję zespołu, zamiast temu mówi za to, że nie do końca dobrze czuł się tamtej grupie.

„To nie była muzyka, z którą się utożsamiałem”

Wszedłem tam jako ten, który ma uratować sytuację po śmierci Taylora Hawkinsa. Czułem się, jakbym cały czas musiał zasuwać na pełnych obrotach – powiedział Josh, dodając, że „tak naprawdę to nie była muzyka, z którą się utożsamiał”.

Zapytany o sytuację, w której praktycznie zamienił się miejscami z Ilanem Rubinem, Freese odpowiedział: – Nie mogłem w to uwierzyć. Ale Ilan jest fenomenalnym perkusistą, fenomenalnym muzykiem. Idealnie sprawdzi się w tej roli.

W wywiadzie padło również pytanie o to, czy istnieje możliwość, że zobaczymy Freese’a w szeregach Pearl Jam po tym, jak Matt Cameron opuścił szeregi zespołu. Perkusista powiedział, że nie otrzymał żadnej propozycji, ale zaznaczył: – Cokolwiek się wydarzy, będę tam, na scenie. To jedyne, czego kiedykolwiek chciałem.

Tagi


Popularne newsy

Sobota znów chwali się żoną, publikując jej bardzo odważne zdjęcie
NEWS

Sobota znów chwali się żoną, publikując jej bardzo odważne zdjęcie

Mes już gotowy odpowiedzieć TDF-owi?
NEWS

Mes już gotowy odpowiedzieć TDF-owi?

Pih odnosi się do prezydenckiego weta w sprawie ograniczenia pomocy uchodźcom z Ukrainy
NEWS

Pih odnosi się do prezydenckiego weta w sprawie ograniczenia pomocy uchodźcom z Ukrainy

Mezo spełnił wielkie marzenie – spotkał się ze swoim idolem. To słynny amerykański raper
NEWS

Mezo spełnił wielkie marzenie – spotkał się ze swoim idolem. To słynny amerykański raper

Ostre słowa Kelly Osbourne po żarcie o jej ojcu: „Birmingham nie nasikałoby na ciebie, nawet jakbyś się paliła”
NEWS

Ostre słowa Kelly Osbourne po żarcie o jej ojcu: „Birmingham nie nasikałoby na ciebie, nawet jakbyś się paliła”

Ryszard Rynkowski nie przyznaje się do prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu. „Piłem po kolizji”
NEWS

Ryszard Rynkowski nie przyznaje się do prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu. „Piłem po kolizji”

Popek wraca do walki? Twórca zdradził, z którą federacją się związał
NEWS

Popek wraca do walki? Twórca zdradził, z którą federacją się związał

Polecane

CGM
Organizatorzy Męskiego Grania chwalą się szybkim sold outem

Organizatorzy Męskiego Grania chwalą się szybkim sold outem

Przedsprzedaż biletów na przyszłoroczną edycję już się zakończyła.

33 minuty temu

CGM
Tomb: „Z ghostwritingu są lepsze pieniądze niż z rapowania”

Tomb: „Z ghostwritingu są lepsze pieniądze niż z rapowania&#8221 ...

Trading wyżej niż rap, ale ghostwriting wyżej niż trading.

2 godziny temu

CGM
Kubańczyk chce walczyć. Raper wskazuje, z kim chce się zmierzyć

Kubańczyk chce walczyć. Raper wskazuje, z kim chce się zmierzyć

Czy Fame już dzwoni?

3 godziny temu

CGM
Gimpson najpierw zagrał pożegnalny koncert, a teraz ogłosił ostatnią trasę

Gimpson najpierw zagrał pożegnalny koncert, a teraz ogłosił ostatnią t ...

Jest też nowy singiel, w którym Gimper atakuje wszystkich, a jednocześnie nikogo.

5 godzin temu

CGM
To musiało się tak skończyć – Dawid Podsiadło i Artur Rojek wydadzą wspólną płytę

To musiało się tak skończyć – Dawid Podsiadło i Artur Rojek wyda ...

Ruszyła przedsprzedaż wydawnictwa.

5 godzin temu

CGM
Natalia Szroeder fatalnie wspomina szkołę: „Bardzo dostałam po d***e od rówieśników”

Natalia Szroeder fatalnie wspomina szkołę: „Bardzo dostałam po d ...

Kto i dlaczego chciał "zniszczyć Szroederkę"?

6 godzin temu