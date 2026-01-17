Wybrano aktora, który zagra Ozzy’ego Osbourne’a w filmie biograficznym. „Fenomenalny wybór”

Prace nad długo zapowiadanym filmem biograficznym o Ozzym Osbournie wchodzą w decydującą fazę. Jack Osbourne ujawnił, że twórcy mają już wybranego aktora, który wcieli się w legendę Black Sabbath. Jak podkreślił syn artysty, będzie to „fenomenalny aktor”.

Biografia Ozzy’ego Osbourne’a nabiera tempa

Film o życiu Ozzy’ego Osbourne’a został po raz pierwszy ogłoszony w 2021 roku. Produkcja ma opowiadać historię „Księcia Ciemności” oraz jego żony i menedżerki Sharon Osbourne. Scenariusz przygotowuje nominowany do Oscara Lee Hall, znany z takich produkcji jak Rocketman i Billy Elliot. Projekt rozwijany jest przez Sony Pictures oraz Polygram Entertainment.

Mimo śmierci Ozzy’ego w 2025 roku, prace nad filmem nie zostały przerwane.

Jack Osbourne potwierdza: aktor i reżyser są już wybrani

Podczas rozmowy w programie Billy’ego Morrisona na antenie SiriusXM, Jack Osbourne zdradził nowe szczegóły dotyczące produkcji:

– Jesteśmy w pełnym biegu kolejnej fazy prac. To fabularny film, który rozwijamy z Sony od prawie sześciu lat. Mamy już wybranego aktora do roli Ozzy’ego – jest fenomenalny – powiedział.

Dodał również, że projekt ma już przypisanego reżysera, a scenariusz przechodzi obecnie kolejną korektę.

Czy Yungblud zagra Ozzy’ego Osbourne’a?

Od miesięcy wśród fanów krążą spekulacje, że w rolę Ozzy’ego mógłby wcielić się Yungblud. Plotki podsyciła sama Sharon Osbourne, która zapytana o ten wybór, wymijająco odpowiedziała: „Nie powiem ani słowa”.

Yungblud był blisko związany z Osbournami – wystąpił na ostatnim koncercie Black Sabbath, podarował Ozzemu złoty krzyż, nagrał cover „Changes” i wielokrotnie podkreślał, jak wielki wpływ miał na niego lider Black Sabbath.

Sharon Osbourne chce „prawdziwego” filmu, nie laurki

Sharon Osbourne wielokrotnie zaznaczała, że biografia Ozzy’ego nie ma być ugrzeczniona:

– Nie chcę filmu w stylu „Bohemian Rhapsody”, czystego i wygładzonego – mówiła.

Producentkami filmu są Sharon Osbourne, Aimée Osbourne i Jack Osbourne w ramach Osbourne Media. W filmie mają pojawić się zarówno utwory Black Sabbath, jak i solowe kompozycje Ozzy’ego.

Ozzy Osbourne chciał zobaczyć film jeszcze za życia

Rodzina Osbourne’ów wspominała, że Ozzy z dystansem podchodził do tempa prac nad filmem:

– Zanim skończą ten film, ja już będę martwy. Chcę go zobaczyć za życia – żartował w podcaście The Osbournes Podcast.

Niestety, artysta zmarł w 2025 roku, kilka tygodni po wielkim pożegnalnym koncercie Black Sabbath w Birmingham.