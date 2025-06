Wu-Tang Clan ogłasza pierwszą grę video od 25 lat – „Rise of the Deceiver”

foto: mat. pras.

Wu-Tang Clan, legendarna grupa hip-hopowa, powraca do świata gier po ponad dwóch dekadach. Po kultowym Wu-Tang: Shaolin Style z 1999 roku, zespół zapowiedział nową produkcję – „Wu-Tang: Rise of the Deceiver”, kooperacyjne RPG akcji, które ma zadebiutować najpierw na PC, a następnie na konsolach.

Powrót do Shaolin w nowej grze RPG

Nowa gra umożliwi rozgrywkę nawet czterem graczom jednocześnie. Ich zadaniem będzie odnalezienie zaginionych członków Wu-Tang Clan i obrona Shaolin przed nadciągającym zagrożeniem. Choć nie potwierdzono jeszcze, czy członkowie zespołu będą grywalnymi postaciami, fani z pewnością mogą spodziewać się głębokich nawiązań do mitologii grupy.

Styl afro-surrealistyczny i anime – z oryginalnym soundtrackiem

Gra ma łączyć afro-surrealizm, elementy anime oraz dynamiczną akcję RPG. Warstwę dźwiękową zapewni soundtrack z klasykami Wu-Tang oraz nowymi utworami wyprodukowanymi przez Just Blaze’a.

Powiązanie z filmem RZA – „Angel of Dust”

Wu-Tang: Rise of the Deceiver to nie tylko samodzielna gra – to również rozszerzenie świata z horroru „Angel of Dust”, reżyserowanego przez RZA i rozwijanego od 2019 roku. Jak wyjaśnił Ghostface Killah:

„Tworzenie Angel of Dust to była niesamowita podróż. Teraz, dzięki grze wideo, fani mogą jeszcze głębiej zanurzyć się w ten mroczny, nadprzyrodzony świat.”

Ostatnia trasa koncertowa Wu-Tang Clan – „The Final Chamber”

Ogłoszenie gry zbiegło się z rozpoczęciem ostatniej trasy koncertowej Wu-Tang Clan – „The Final Chamber”, obejmującej 27 koncertów w Ameryce Północnej. Jak mówił RZA:

„To wyjątkowy moment – ostatnia wspólna podróż Wu-Tang Clan po świecie, podczas której dzielimy się muzyką, kulturą i energią z fanami. Występy będą zawierać utwory, które nigdy wcześniej nie były grane na żywo.”

Na trasie z zespołem występuje także duet Run the Jewels.