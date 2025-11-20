Wszystkie dzisiejsze ogłoszenia Openerowe. That’s Open’er baby!

Open’er Festival ujawnił kolejnych ośmiu artystów i artystek, którzy dołączą do line-upu przyszłorocznej edycji. Wśród nich znalazły się: Halsey, IDLES, Zara Larsson, Reneé Rapp, CLIPSE, Sofi Tukker, Jade oraz Audrey Nuna. Wcześniej potwierdzono występy The Cure, Nick Cave & The Bad Seeds, Calvin Harris, The xx, David Byrne, Teddy Swims oraz Ethel Cain. Festiwal odbędzie się w dniach 1-4 lipca 2026 na Lotnisku Gdynia-Kosakowo.

Halsey – globalna gwiazda popu

Halsey to jedna z najbardziej nieoczywistych artystek współczesnego popu, wielokrotnie nominowana do Grammy, z ponad 50 miliardami globalnych streamów. Współpracowała z ikonami muzyki, takimi jak Trent Reznor, Calvin Harris, Pharrell Williams, Justin Timberlake czy Travis Barker. Jej najnowszy, piąty album „The Great Impersonator” zdobył podium sprzedaży w USA. Halsey wystąpi na Open’erze 2 lipca na Orange Main Stage.

Zara Larsson – ikona szwedzkiego popu

Zara Larsson, autorka albumu „Midnight Sun”, współpracowała z MNEK-iem, Margo XS i Heleną Gao, tworząc utwory pełne autentyczności i emocji. Album jest hołdem dla skandynawskiego lata i energii, którą artystka przenosi na scenę. Widzowie zobaczą ją 1 lipca na Open’erze.

IDLES – siła brytyjskiej alternatywy

IDLES to jeden z najbardziej elektryzujących zespołów współczesnej alternatywy. Ubiegłoroczny album „TANGK” zdobył trzy nominacje Grammy i spotkał się z ogromnym uznaniem krytyków. Zespół wystąpi na Tent Stage 2 lipca, prezentując post-punk w najlepszym wydaniu.

CLIPSE – hip-hopowe legendy powracają

Clipse po ponad 15 latach od ostatniego albumu wracają z nowym wydawnictwem „Let God Sort ‘Em Out”, które przyniosło aż 5 nominacji do Grammy. Pusha-T i Malice ponownie pokazują swoje niekwestionowane miejsce w historii rapu. Ich występ odbędzie się 2 lipca na Tent Stage.

Reneé Rapp – młoda gwiazda popu

Reneé Rapp, autorka debiutanckiego albumu „Snow Angel” i EP „Everything to Everyone”, to rosnąca siła na amerykańskiej scenie popowej. Artystka łączy emocjonalny songwriting z imponującymi umiejętnościami wokalnymi. Wystąpi 2 lipca na Open’erze.

Jade – bezkompromisowa osobowość popu

Jade Thirlwall, była członkini Little Mix, prezentuje solowy album „That’s Showbiz Baby”. Jej debiut z miejsca zdobył Top 3 sprzedaży w UK. Koncert artystki odbędzie się 4 lipca na Tent Stage.

Audrey Nuna – artystka bez granic

Audrey Nuna łączy pop, R&B i alternatywę, zdobywając globalne uznanie dzięki albumom „a liquid breakfast” i „TRENCH”. Jej występ odbędzie się 2 lipca na Tent Stage.

Sofi Tukker – taneczna energia z kontrastami

SOFI TUKKER, duet Sophie Hawley-Weld i Tucker Halpern, zdobył nominacje do Grammy i globalną popularność dzięki albumom „Treehouse”, „WET TENNIS”, „BREAD” i „butter”. Ich występ odbędzie się 3 lipca na Tent Stage.

Bilety na Open’er Festival 2026

Karnet 4 dni – 1149 PLN

Karnet weekendowy (pt + sob) – 829 PLN

Bilet jednodniowy – 549 PLN

Karnet 4 dni + pole namiotowe – 1419 PLN

Karnet weekendowy + pole namiotowe – 1019 PLN

Do podanych cen należy doliczyć koszt obsługi +5%

Bilety dostępne w sprzedaży do 9 czerwca 2026 lub do wyczerpania puli.