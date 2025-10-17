WSZYSCY JESTEŚMY KACPERCZYK – nowy rozdział w historii braci, którzy stali się głosem swojego pokolenia

Dziś do sklepów trafił ablum „WSZYSCY JESTEŚMY KACPERCZYK”. Album wydany został nakładem SBM Label. To najbardziej dojrzałe i emocjonalne wydawnictwo w ich karierze – podsumowanie kilku lat dorastania, artystycznego rozwoju i poszukiwania autentyczności.
„Ta płyta jest o nas, ale też o wszystkich, którzy są z nami od początku. Dlatego ‘Wszyscy Jesteśmy Kacperczyk’ to coś więcej niż tytuł – to my, nasi fani, przyjaciele, cała rodzina, która przez te lata dorastała razem z nami” – mówi Maciek Kacperczyk.
Muzyczny eklektyzm i wyjątkowi goście
Na nowym albumie słychać charakterystyczne dla duetu połączenie alt rapu, indie rocka i popu, które sprawiło, że ich muzyka trafiła zarówno na radiowe playlisty, jak i do serc wiernych słuchaczy. Teksty utworów pełne są emocji, refleksji i wdzięczności – to muzyczny zapis przemian młodego pokolenia.
Gościnnie na płycie pojawiają się m.in.: Vito Bambino, Kayah, Daria Zawiałow, Hubert., Kosmonauci, Kukon i Kinny Zimmer.
Tak różnorodne zestawienie artystów podkreśla skalę projektu i muzyczną otwartość Kacperczyków.
Singiel „Wszyscy Jesteśmy Kacperczyk” i wyjątkowy teledysk
Pierwszym singlem promującym płytę jest „Wszyscy Jesteśmy Kacperczyk” – utwór o jedności, wspólnocie i bliskości między artystami a ich fanami. Klip w reżyserii Nastki Gonery miał premierę w dniu wydania albumu i stanowi emocjonalny hołd dla społeczności, która od lat wspiera braci.
Trasa koncertowa WSZYSCY JESTEŚMY KACPERCZYK TOUR
Wraz z premierą albumu duet rusza w trasę koncertową WSZYSCY JESTEŚMY KACPERCZYK TOUR, obejmującą sześć polskich miast:
Poznań – 22 października
Wrocław – 7 listopada
Katowice – 15 listopada
Gdynia – 22 listopada
Warszawa – 28 listopada
Lublin – 3 grudnia (finałowy koncert w rodzinnym mieście braci)
„Trasa będzie dla nas spotkaniem z tymi wszystkimi, którzy byli z nami od ‘Sztuk’ po dziś dzień. To będzie dom, scena i rodzina w jednym miejscu” – dodaje Paweł Kacperczyk.