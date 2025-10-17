WSZYSCY JESTEŚMY KACPERCZYK – nowy rozdział w historii braci, którzy stali się głosem swojego pokolenia

Dziś do sklepów trafił ablum „WSZYSCY JESTEŚMY KACPERCZYK”. Album wydany został nakładem SBM Label. To najbardziej dojrzałe i emocjonalne wydawnictwo w ich karierze – podsumowanie kilku lat dorastania, artystycznego rozwoju i poszukiwania autentyczności.

„Ta płyta jest o nas, ale też o wszystkich, którzy są z nami od początku. Dlatego ‘Wszyscy Jesteśmy Kacperczyk’ to coś więcej niż tytuł – to my, nasi fani, przyjaciele, cała rodzina, która przez te lata dorastała razem z nami” – mówi Maciek Kacperczyk.

Muzyczny eklektyzm i wyjątkowi goście

Na nowym albumie słychać charakterystyczne dla duetu połączenie alt rapu, indie rocka i popu, które sprawiło, że ich muzyka trafiła zarówno na radiowe playlisty, jak i do serc wiernych słuchaczy. Teksty utworów pełne są emocji, refleksji i wdzięczności – to muzyczny zapis przemian młodego pokolenia.

Gościnnie na płycie pojawiają się m.in.: Vito Bambino, Kayah, Daria Zawiałow, Hubert., Kosmonauci, Kukon i Kinny Zimmer.

Tak różnorodne zestawienie artystów podkreśla skalę projektu i muzyczną otwartość Kacperczyków.

Singiel „Wszyscy Jesteśmy Kacperczyk” i wyjątkowy teledysk

Pierwszym singlem promującym płytę jest „Wszyscy Jesteśmy Kacperczyk” – utwór o jedności, wspólnocie i bliskości między artystami a ich fanami. Klip w reżyserii Nastki Gonery miał premierę w dniu wydania albumu i stanowi emocjonalny hołd dla społeczności, która od lat wspiera braci.

Trasa koncertowa WSZYSCY JESTEŚMY KACPERCZYK TOUR

Wraz z premierą albumu duet rusza w trasę koncertową WSZYSCY JESTEŚMY KACPERCZYK TOUR, obejmującą sześć polskich miast:

Poznań – 22 października

Wrocław – 7 listopada

Katowice – 15 listopada

Gdynia – 22 listopada

Warszawa – 28 listopada

Lublin – 3 grudnia (finałowy koncert w rodzinnym mieście braci)