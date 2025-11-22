CGM

Wspomagane samobójstwo bliźniaczek reprezentujących Niemcy w Euworizji kosztowało kilka tysięcy euro

Bliźniaczki były duetem wokalnym, występującym m.in. z Deanem Martinem czy Frankiem Sinatrą

2025.11.22

Ile bliźniaczki Kessler zapłaciły za wspomagane samobójstwo

Bliźniaczki Kessler zapłaciły tysiące euro za swoje wspomagane samobójstwo – dowiedział się TMZ.

Wega Wetzel, rzeczniczka organizacji zajmującej się wspomaganą śmiercią DGHS (Niemieckie Towarzystwo Godnej Śmierci ), przekazała TMZ, że standardowa stawka za jedno wspomagane samobójstwo to 4 000 euro od osoby lub 6 000 euro za dwie osoby. Kwota ta obejmuje pełną opiekę lekarzy i prawników, w tym wszystkie niezbędne koszty.

Alice i Ellen Kessler skontaktowały się z DGHS ponad rok temu, ponieważ chciały zakończyć swoje życie godnie i w tym samym czasie. Ostatecznie zdecydowały się odejść razem w swoim domu w Grünwald pod Monachium.

Wetzel opisała cały proces: lekarz przywozi specjalną infuzję – śmiertelna dawkę środka znieczulającego – i zakłada pacjentowi wenflon. Pacjent sam musi uruchomić infuzję. Gdy osoba umrze, DGHS informuje policję. W zeszłym roku organizacja pośredniczyła w ponad 600 przypadkach wspomaganej śmierci.

To nie jest decyzja podejmowana pochopnie. Zgodnie z informacjami na stronie DGHS, kandydaci muszą m.in.:

  • posiadać członkostwo przez minimum 6 miesięcy,

  • złożyć formalny wniosek,

  • odbyć kilka konsultacji z prawnikami, lekarzami i – jeśli to konieczne – krewnymi przed uzyskaniem zgody.

Bliźniaczki Kessler były światowej sławy duetem wokalnym, występującym m.in. z Deanem Martinem, Frankiem Sinatrą i Fredem Astaire’em. Alice i Ellen miały 89 lat.

