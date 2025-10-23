Szukaj
CGM

Wściekła Doda zrugała gości eventu, którzy zakłócali jej wywiad: „Ja pie*dolę, człowieku, co ty robisz?!”

"Ja naprawdę pracuję nad swoim temperamentem"

2025.10.23

opublikował:

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Podczas gali Kobieta Roku Glamour 2025 Doda ponownie pokazała, że nie boi się wprost reagować na nietaktowne zachowania. W trakcie wywiadu dla JastrząbPost artystka kilkukrotnie przerwała rozmowę, gdy uczestnicy imprezy wielokrotnie przechodzili przed kamerą i zakłócali relację.

Co się stało na gali – przebieg zdarzenia

Rozmowa z reporterką odbywała się w wyznaczonym miejscu, ale mimo to goście eventu kilkukrotnie przemaszerowali tuż przed kamerami. Doda, wyraźnie zirytowana, skomentowała sytuację ostrymi słowami:

„To jest niewiarygodne. Ku*wa, unbelievable. Szok. Po co oni przychodzą na takie imprezy, skoro oni nie znają podstawowych zasad savoir-vivre’u?”

Gdy kolejna grupa uczestników przeszła przed kamerą, wokalistka zwróciła się bezpośrednio do jednego z obecnych:

„Ja p****ę, człowieku, co ty robisz? Ludzie, stoi kobieta z mikrofonem, wykonuje swoją pracę. Chcesz to chodź, pomachaj do ludzi. Albo nie pij.”

Emocje i dystans – Doda o pracy nad temperamentem

Mimo ostrej reakcji, Doda podkreśliła, że pracuje nad samokontrolą:

„Ja naprawdę pracuję nad swoim temperamentem. Zrobiłam ogromny progres. Normalnie to by dostał kopa w d**pę.”

Reakcja piosenkarki wywołała mieszane komentarze w sieci – jedni chwalą ją za bezpośredniość i obronę pracy dziennikarki, inni krytykują sposób wyrażania frustracji podczas oficjalnego wydarzenia. Video można obejrzeć TUTAJ.

