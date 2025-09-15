Wokalista Kiss wspomina lekcję, jakiej udzielił mu Ozzy Osbourne przed śmiercią. „To dobra lekcja dla takich idiotów jak ja”

Gene Simmons z zespołu KISS podzielił się tym, czego nauczył się od Ozzy’ego Osbourne’a, zanim legendarny wokalista Black Sabbath odszedł w lipcu tego roku w wieku 76 lat.

W rozmowie z Davidem Duchovnym w podcaście Fail Better, Simmons nazwał śmierć Osbourne’a „łamiącą serce” i podkreślił, że mimo statusu ikony rocka, Ozzy zawsze pozostawał sobą – prostym i szczerym człowiekiem.

– Był wyjątkowym człowiekiem, gigantem, który – bez względu na to, co mówili inni – zawsze był po prostu sobą i traktował każdego tak samo. „Hej, jak się masz? Miło cię widzieć”. Bez pozy, bez gwiazdorstwa – wspominał basista KISS. Simmons przyznał, że przez dekady znajomości z Osbourne’em nauczył się od niego pokory. – To dobra lekcja dla takich idiotów jak ja, którzy czasem zbyt się unoszą, myśląc: „Wow, jestem Gene Simmons”. Spotkanie z Ozzym sprawiało, że chciało się zachowywać najlepiej, jak tylko można. Choć na scenie wokalista uchodził za „Księcia Ciemności”, Simmons przypomniał, że prawdziwy Ozzy był pełen ciepła. – Występy były jak terapia krzykiem, czysta energia. Ale paradoksalnie, zamiast mroku, on rozdawał fanom pocałunki i mówił: „Kocham was”. To był gigant – dodał.

Ostatnie chwile legendy

Świat pożegnał Ozzy’ego 30 lipca podczas publicznej procesji w Birmingham. Następnie muzyk został pochowany w ogrodach swojej posiadłości w Wielkiej Brytanii.

Zgon artysty nastąpił w wyniku zawału serca, a w dokumentacji medycznej odnotowano również chorobę wieńcową i Parkinsona.

Wdowa po wokaliście, Sharon Osbourne, podziękowała fanom za wsparcie w pierwszym publicznym oświadczeniu po śmierci męża:

– Wasze komentarze, posty i hołdy przyniosły mi więcej otuchy, niż możecie sobie wyobrazić.

Były to słowa kobiety, która towarzyszyła muzykowi również podczas jego ostatniego występu – historycznego koncertu Black Sabbath „Back To The Beginning” w Birmingham. Był to pierwszy raz od 2005 roku, gdy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler i Bill Ward ponownie zagrali w pełnym składzie. Po koncercie Ozzy miał wyznać Sharon: