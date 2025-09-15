Wokalista Iron Maiden zaśpiewał amerykański hymn przed meczem NFL

fot. Wojtek Dobrogojski

Tradycja śpiewania hymnu przed zawodami sportowymi jest w zawodowych ligach amerykańskich niezwykle silna. Na stadionach i w halach pojawiają się nie tylko lokalni artyści, ale często wielkie światowe gwiazdy.

W niedzielny wieczór Pittsburg Steelers grali pierwszy domowy mecz w tym sezonie, podejmują na Acrisure Stadium Seattle Seahawks. Drużyna poprosiła o zaśpiewanie hymnu Bruce’a Dickinsona.

„Dlaczego on śpiewa hymn narodowy”?

Wokalista Iron Maiden wyszedł przed liczącą 66 ty. widzów publiczność i zrobił swoje. Trudno mieć jakiekolwiek zastrzeżenia do jego wykonania. Po występie Bruce udostępnił nagranie na Instagramie, podziękował za zaproszenie i napisał, że był to dla niego wielki zaszczyt. Fani w przeważającej liczbie są zachwyceni, niektórzy sugerują nawet, że to wprawka przed występem Iron Maiden w przerwie Super Bowl. Zawsze znajdą się jednak tacy, którym nie wszystko odpowiada.

„Uwielbiam Bruce’a, ale… dlaczego, do cholery, on śpiewa hymn narodowy? Przecież jest Anglikiem?!”, „To takie zabawne, że zmusili Brytyjczyka do nauczenia się hymnu narodowego” – komentują fani.