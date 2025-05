Wokalista Ghost zmierzył się z „Bohemian Rhapsody” Queen

fot. Michael Eriksson

We wtorkowy wieczór w Sztokholmie odbyła się coroczna gala wręczenia Polar Music Prize, nagrody nazywanej często „muzycznym Noblem”. W tym roku uhonorowano Barbarę Hannigan, Herbiego Hancocka oraz grupę Queen.

Organizatorzy przygotowali dla Briana Maya i Rogera Taylora niespodziankę w postaci krótkiego koncertu z ich repertuarem. Adam Lambert zaśpiewał „Who Wants to Live Forever” i „Another One Bites the Dust”, były wokalista Skid Row Erig Gronwall w towarzystwie Michaela Schenkera wykonał „Stone Cold Crazy”. Najciekawiej było jednak, kiedy na scenie pojawił się Tobias Forge aka V Perpetua, by wykonać „Bohemian Rhapsody”.

Imponujące wykonanie klasycznej piosenki Queen

Liderowi Ghost towarzyszyli gitarzysta Opeth, Fredrik Åkesson, współpracownik i wielki fan Ghost oraz Erica Ericsona. „Bohemian Rhapsody” to niesłychanie trudny kawałek, na którym niejedni już się wyłożyli. Ta wersja wypadła jednak wspaniale i zachwyciła także bohaterów wieczoru, co widać na poniższym nagraniu.