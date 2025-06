Wokalista A-HA cierpi na nieuleczalną chorobę. Artysta przeszedł dwie operacje mózgu

Morten Harket ujawnia diagnozę: choroba Parkinsona

Wokalista legendarnego zespołu A-ha, Morten Harket, poinformował fanów, że zdiagnozowano u niego chorobę Parkinsona. Artysta zdecydował się na szczere wyznanie dopiero po czasie, by uniknąć niepotrzebnego zamieszania i skupić się na leczeniu. Informację opublikowano oficjalnie na stronie zespołu w artykule autorstwa jego biografa, Jana Omdahla.

Morten przyznał, że inspiracją do spokojnego podejścia do diagnozy był jego ojciec, który w wieku 94 lat powtarzał: „Używam tego, co działa”.

Leczenie Parkinsona: nowoczesne operacje mózgu

W 2024 roku Morten Harket przeszedł aż dwie operacje mózgu w renomowanej klinice Mayo w USA. W czerwcu chirurgicznie wszczepiono mu elektrody do lewej półkuli mózgu, a w grudniu zabieg powtórzono w drugiej części mózgu. Elektrody są połączone z urządzeniem w klatce piersiowej, które wysyła impulsy, łagodząc objawy choroby.

Dzięki tym zabiegom wokalista nie odczuwa obecnie większości fizycznych objawów choroby Parkinsona i może funkcjonować niemal normalnie – prowadzi samochód i samodzielnie wykonuje codzienne czynności.

Morten Harket o wpływie choroby na karierę muzyczną

Choć leczenie przynosi pozytywne rezultaty, Morten Harket przyznaje, że jego kariera muzyczna została wstrzymana. Artysta nie ma obecnie motywacji do śpiewania – nie tylko z powodu zmęczenia, ale także trudności w kontroli głosu, które są skutkiem ubocznym działania leków i elektrod.

Mimo to Harket nie wyklucza powrotu do śpiewania w przyszłości, jeśli tylko stan zdrowia pozwoli.

Apel do fanów: „Zostawcie to profesjonalistom”

Na koniec Morten Harket zwrócił się do fanów z apelem o powściągliwość w przesyłaniu rad i alternatywnych metod leczenia. Podkreślił, że otacza się zespołem specjalistów i całkowicie im ufa. Dodał również, że choć ceni sobie wsparcie, potrzebuje teraz spokoju, by dalej walczyć z chorobą.