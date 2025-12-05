Wojtek Mazolewski „Solo” – nowy album już dostępny

Foto: J. Domański
Wojtek Mazolewski, prezentuje swój nowy solowy album „Solo”. Płyta ukazuje kontrabas w roli melodycznej, filmowej i głęboko ludzkiej, oferując słuchaczom wyjątkową podróż muzyczną.
„Solo” – muzyczna podróż kontrabasisty
Album „Solo” to kameralna, nastrojowa i niemal filmowa opowieść, w której kontrabas staje się instrumentem narracyjnym. Jak podkreślają recenzenci:
„Solo” Wojtka Mazolewskiego to wspaniały album, pełen kontrastów, a zarazem melodii. Muzyka uspokaja, inspiruje, porusza, a przede wszystkim angażuje słuchacza. Kontrabas otrzymuje tu rolę instrumentu opowiadającego historie. Jego narracja jest pełna ducha i ciepła, wchodzi w dialog z innymi brzmieniami i tka utwory opowiadające o głębi, refleksji oraz bogatych emocjach.
Singiel „My Works Of Art” i inne utwory
Album zapowiedział singiel „My Works Of Art”, jedyny nieinstrumentalny fragment płyty, który łączy damsko-męskie wokale z delikatnym pulsem basu i ambientową atmosferą. Kolejny singiel „Dark Ecology” wyróżnia się hipnotycznym, niemal micro-house’owym groove’m, natomiast utwory „Sylfy” i „Rodeo Spirit” łączą organiczne brzmienia kontrabasu z subtelnymi aranżacjami harfy, fletu, elektroniki i akustycznej gitary.
Gościnne epizody i koncerty
Choć album jest solowy, w nagraniach epizodycznie uczestniczy m.in. harfistka Marysia Osu, która wystąpi również podczas listopadowego koncertu na London Jazz Festival.
Produkcja i mastering
Za produkcję albumu odpowiada duet Wojtek Mazolewski i Wojtek Urbański, laureat Fryderyka i doświadczony producent muzyki filmowej. Mastering wykonał Ben Rawlins, zdobywca Grammy, co zapewnia wyjątkowe brzmienie płyty.
Trasa koncertowa Wojtek Mazolewski SOLO
Album promuje trasa koncertowa:
-
27.11.2025 – Poznań
-
28.11.2025 – Szczecin
-
30.11.2025 – Warszawa [SOLD OUT]
-
10.12.2025 – Lublin [SOLD OUT]
-
11.12.2025 – Kraków
-
14.12.2025 – Wrocław
-
20.12.2025 – Gdańsk