Wojtek Mazolewski „Solo” – nowy album już dostępny

Foto: J. Domański

Wojtek Mazolewski, prezentuje swój nowy solowy album „Solo”. Płyta ukazuje kontrabas w roli melodycznej, filmowej i głęboko ludzkiej, oferując słuchaczom wyjątkową podróż muzyczną.

„Solo” – muzyczna podróż kontrabasisty

Album „Solo” to kameralna, nastrojowa i niemal filmowa opowieść, w której kontrabas staje się instrumentem narracyjnym. Jak podkreślają recenzenci:

„Solo” Wojtka Mazolewskiego to wspaniały album, pełen kontrastów, a zarazem melodii. Muzyka uspokaja, inspiruje, porusza, a przede wszystkim angażuje słuchacza. Kontrabas otrzymuje tu rolę instrumentu opowiadającego historie. Jego narracja jest pełna ducha i ciepła, wchodzi w dialog z innymi brzmieniami i tka utwory opowiadające o głębi, refleksji oraz bogatych emocjach.

Singiel „My Works Of Art” i inne utwory

Album zapowiedział singiel „My Works Of Art”, jedyny nieinstrumentalny fragment płyty, który łączy damsko-męskie wokale z delikatnym pulsem basu i ambientową atmosferą. Kolejny singiel „Dark Ecology” wyróżnia się hipnotycznym, niemal micro-house’owym groove’m, natomiast utwory „Sylfy” i „Rodeo Spirit” łączą organiczne brzmienia kontrabasu z subtelnymi aranżacjami harfy, fletu, elektroniki i akustycznej gitary.

Gościnne epizody i koncerty

Choć album jest solowy, w nagraniach epizodycznie uczestniczy m.in. harfistka Marysia Osu, która wystąpi również podczas listopadowego koncertu na London Jazz Festival.

Produkcja i mastering

Za produkcję albumu odpowiada duet Wojtek Mazolewski i Wojtek Urbański, laureat Fryderyka i doświadczony producent muzyki filmowej. Mastering wykonał Ben Rawlins, zdobywca Grammy, co zapewnia wyjątkowe brzmienie płyty.

Trasa koncertowa Wojtek Mazolewski SOLO

Album promuje trasa koncertowa: