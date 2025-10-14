Włodi i Ero JWP łączą siły. Nadchodzi wspólny album „Reszty nie trzeba”

Fani polskiego rapu w końcu mogą świętować – po latach spekulacji i oczekiwań legendy sceny Włodi i Ero JWP zapowiedzieli wspólny projekt. Album „Reszty nie trzeba” (RNT) ukaże się już 7 listopada 2025 roku nakładem Def Jam Recordings Polska. To jedno z najbardziej wyczekiwanych wydawnictw w historii rodzimego hip-hopu.

Włodi i Ero JWP – ikony polskiego rapu wracają do korzeni

Obaj artyści to filary warszawskiej sceny hip-hopowej. Włodi, znany m.in. z kultowego zespołu Molesta Ewenement, oraz Ero – współtwórca JWP/BC, od lat reprezentują klasyczne, autentyczne brzmienie. Ich wspólny projekt ma być esencją tego, co najważniejsze w rapie – szczerości, doświadczenia i brzmienia opartego na realnych historiach z życia.

Album „Reszty nie trzeba” – tracklista i klimat projektu

Nowa płyta „Reszty nie trzeba” zawiera osiem premierowych utworów, w których artyści stawiają na klasyczne podejście do rapu. Tracklista prezentuje się następująco:

Noblesse Oblige

E & W

Przymrużone oko

Szkoła życia

Metoda

Wymianka

Pro porcja

Czarne chmury

Każdy kawałek ma łączyć charakterystyczny styl Włodiego z niepodrabialnym flow Ero. Album zapowiada się na mocny powrót do brzmień, które zdefiniowały polski hip-hop lat 2000., ale z nowoczesnym, dopracowanym sznytem produkcyjnym.

Fani czekali na tę współpracę od lat

Pomysł wspólnego albumu Włodiego i Ero JWP pojawiał się w rozmowach fanów od dawna. Teraz duet w końcu spełnił oczekiwania słuchaczy. Wydanie projektu przez Def Jam Polska to dowód, że klasyczny rap nadal ma ogromną siłę i wierne grono odbiorców.