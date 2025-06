Wiz Khalifa ujawnia, ile jointów pali dziennie. Raper opowiedział jak upalił nastoletnich synów Snoop Dogga

Wiz Khalifa, jeden z najbardziej rozpoznawalnych miłośników marihuany w branży muzycznej, ujawnił, ile dokładnie jointów pali każdego dnia. Gościnnie wystąpił w programie Jimmy Kimmel Live!, gdzie odpowiedział bez ogródek na pytanie o swoje przyzwyczajenia.

30 jointów dziennie? Dla Wiz Khalify to norma

Gdy Jimmy Kimmel zapytał rapera, czy to prawda, że pali 30 jointów dziennie, ten bez wahania odpowiedział:

Prowadzący zauważył, że taka liczba jointów oznacza ponad jednego na godzinę, jeśli Wiz nie śpi całą dobę. Raper zażartował:

Marihuana jako styl życia i sposób na kreatywność

Wiz Khalifa wyjaśnił również, że początkowo palił dla inspiracji muzycznej:

„To było tylko do celów muzycznych, w studiu, z innymi muzykami – to po prostu było częścią klimatu. Później stało się to czymś, co pomogło mi przetrwać wiele trudnych momentów w życiu.”