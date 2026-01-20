CGM

Wiz Khalifa odkrywa dramatyczną historię swojej rodziny. Jego pradziadek był niewolnikiem

„Myślę, że jestem zaprogramowany tak, żeby czuć teraz złość"

2026.01.20

opublikował:

Wiz Khalifa odkrywa dramatyczną historię swojej rodziny. Jego pradziadek był niewolnikiem

foto: mat. pras.

Wiz Khalifa zmierzył się z trudną przeszłością swoich przodków w programie Finding Your Roots emitowanym przez PBS. Podczas odcinka ujawniono, że jego piąty pradziadek, Howard Williamson, był niewolnikiem.

Szokujące odkrycia w genealogii rapera

Prowadzący program, Henry Louis Gates Jr., przedstawił dokumenty wskazujące, że członkowie rodziny rapera mogli należeć do Thomasa J. Williamsona. Wiz Khalifa przyznał, że ta konfrontacja wywołała u niego ogromne emocje:

„Myślę, że jestem zaprogramowany tak, żeby czuć teraz złość. Sama myśl, że ten gość posiadał moją rodzinę, brzmi absurdalnie. To jest chore. Czuję się z tym bardzo źle.”

Gospodarz programu wyjaśnił również, że Thomas J. Williamson prowadził tzw. „spis niewolników”, w którym ludzie byli opisywani według koloru skóry, płci i wieku, bez podawania imion. Jedna z pozycji dotyczyła 14-letniego chłopca, który najprawdopodobniej był przodkiem rapera.

„To straszne widzieć go jako bezimienną osobę w tabelce i mieć świadomość, jak bardzo ‘wartościowa’ była ta własność, bo to przecież życie. To nie jest żadna własność, tylko człowiek.”

Dziedzictwo mimo tragedii

Pomimo bolesnej historii, przodek Wiz Khalify zdołał zbudować rodzinę i pozostawić po sobie trwałe dziedzictwo. Po zniesieniu niewolnictwa pracował jako dzierżawca ziemi, zarejestrował się jako wyborca i miał liczne dzieci oraz wnuki. Jego linia rodzinna doprowadziła do powstania jednego z najbardziej utytułowanych raperów w USA.

„Myślę, że byliby ze mnie cholernie dumni” – podsumował Wiz Khalifa

Tagi


Popularne newsy

Gwiazda OnlyFansa licytuje „nocowankę” u Julii Wieniawy. „Mój największy MOKRY SEN w końcu się spełni”
NEWS

Gwiazda OnlyFansa licytuje „nocowankę” u Julii Wieniawy. „Mój największy MOKRY SEN w końcu się spełni”

Julia Wieniawa uspokaja fanów. „Nocowanka” wystawiona na aukcji WOŚP będzie dla niej w pełni bezpieczna
NEWS

Julia Wieniawa uspokaja fanów. „Nocowanka” wystawiona na aukcji WOŚP będzie dla niej w pełni bezpieczna

Kiszło Boruta współpracuje z policją. Bonus RPK i Ciemna Strefa się odcinają się od niego
NEWS

Kiszło Boruta współpracuje z policją. Bonus RPK i Ciemna Strefa się odcinają się od niego

Fokus dowiózł swój najważniejszy „projekt”. Raper został tatą
NEWS

Fokus dowiózł swój najważniejszy „projekt”. Raper został tatą

Syn Victorii Beckham z szokującym oświadczeniem.  „Moja mama tańczyła ze mną w bardzo niestosowny sposób na oczach wszystkich”
NEWS

Syn Victorii Beckham z szokującym oświadczeniem.  „Moja mama tańczyła ze mną w bardzo niestosowny sposób na oczach wszystkich”

Historyczny sukces na Spotify. Pierwszy polski nierapowy hit z wynikiem 100 milionów streamów
NEWS

Historyczny sukces na Spotify. Pierwszy polski nierapowy hit z wynikiem 100 milionów streamów

Taco Hemingway ogłasza drugi koncert na Stadionie Narodowym
NEWS

Taco Hemingway ogłasza drugi koncert na Stadionie Narodowym

Polecane

CGM
Nocowanka Wieniawy przyciąga psychofanów. Czy koleżanki z branży ją uratują?

Nocowanka Wieniawy przyciąga psychofanów. Czy koleżanki z branży ją ur ...

Psychofani kontra charytatywna inicjatywa

60 minut temu

CGM
Sentino i Misiek Koterski w reklamie luksusowych zegarków

Sentino i Misiek Koterski w reklamie luksusowych zegarków

„Góra z górą się nie zejdzie, ale Król z Królem owszem.”

2 godziny temu

CGM
Nowe dane Spotify pokazują, które polskie utwory zdominowały zagraniczne rynki w 2025 roku

Nowe dane Spotify pokazują, które polskie utwory zdominowały zagranicz ...

Poza sukcesami na rodzimym rynku, polscy artyści w 2025 roku umacniali swoją obecność na świecie

2 godziny temu

CGM
Syn Victorii Beckham z szokującym oświadczeniem.  „Moja mama tańczyła ze mną w bardzo niestosowny sposób na oczach wszystkich”

Syn Victorii Beckham z szokującym oświadczeniem.  „Moja mama tań ...

Syn członkini Spice Girls i Davida Beckhama pogrąża rodziców

3 godziny temu

CGM
Nicki Minaj w wulgarny i homofobiczny sposób zaatakowała dziennikarza Dona Lemona

Nicki Minaj w wulgarny i homofobiczny sposób zaatakowała dziennikarza ...

Don Lemon odniósł się do ataków raperki

3 godziny temu

CGM
Roger Waters podtrzymuje słowa o Ozzym Osbourne’ie: „Był wszędzie w telewizji przez setki lat ze swoją głupotą i absurdem”

Roger Waters podtrzymuje słowa o Ozzym Osbourne’ie: „Był wszędzie w te ...

„Czy muszę lubić każdy zespół rockowy, jaki kiedykolwiek istniał?”

3 godziny temu