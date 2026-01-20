Wiz Khalifa odkrywa dramatyczną historię swojej rodziny. Jego pradziadek był niewolnikiem

Wiz Khalifa zmierzył się z trudną przeszłością swoich przodków w programie Finding Your Roots emitowanym przez PBS. Podczas odcinka ujawniono, że jego piąty pradziadek, Howard Williamson, był niewolnikiem.

Szokujące odkrycia w genealogii rapera

Prowadzący program, Henry Louis Gates Jr., przedstawił dokumenty wskazujące, że członkowie rodziny rapera mogli należeć do Thomasa J. Williamsona. Wiz Khalifa przyznał, że ta konfrontacja wywołała u niego ogromne emocje:

„Myślę, że jestem zaprogramowany tak, żeby czuć teraz złość. Sama myśl, że ten gość posiadał moją rodzinę, brzmi absurdalnie. To jest chore. Czuję się z tym bardzo źle.”

Gospodarz programu wyjaśnił również, że Thomas J. Williamson prowadził tzw. „spis niewolników”, w którym ludzie byli opisywani według koloru skóry, płci i wieku, bez podawania imion. Jedna z pozycji dotyczyła 14-letniego chłopca, który najprawdopodobniej był przodkiem rapera.

„To straszne widzieć go jako bezimienną osobę w tabelce i mieć świadomość, jak bardzo ‘wartościowa’ była ta własność, bo to przecież życie. To nie jest żadna własność, tylko człowiek.”

Dziedzictwo mimo tragedii

Pomimo bolesnej historii, przodek Wiz Khalify zdołał zbudować rodzinę i pozostawić po sobie trwałe dziedzictwo. Po zniesieniu niewolnictwa pracował jako dzierżawca ziemi, zarejestrował się jako wyborca i miał liczne dzieci oraz wnuki. Jego linia rodzinna doprowadziła do powstania jednego z najbardziej utytułowanych raperów w USA.