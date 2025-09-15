Wini zasugerował, że to Sentino „stworzył” Malika Montanę. Co na to szef GM2L?

fot. mat. pras.

Na kanale Winiego można już zobaczyć dwugodzinną rozmowę szefa Stoprocent z Malikiem Montaną. Na początku dowiadujemy się, że to właśnie Wini był pierwszą osobą w Polsce, która zwróciła uwagę na Malika i jego twórczość. Nie zabrakło oczywiście również wątków związanych z Sentino. Wini powtórzył to, o czym niejednokrotnie mówił Alvarez – zasugerował, że to właśnie „Tatuażyk” stoi za sukcesem autora „Adwokata Diabła”.

– Przyjechał Sentino i na swój sposób opowiedział ci, jak wygląda patent na rapera w Niemczech i że ty zrobiłeś to według wzoru, który on przedstawił, i osiągnąłeś sukces – powiedział Wini.

Co na to Malik?

– Nie zgodzę się w tym przypadku. Trzymaliśmy się razem na długo przed tym, jak zaczęliśmy rapować. On był już po swojej karierze rapowej w Niemczech. Jak na tamten czas osiągnął naprawdę dużo. Ja byłem młodym dzieciakiem – odparł Malik, dodając, że kiedy poznał Sentino, miał ok. 18 lat.

– Urodziłem się i wychowałem w Niemczech. Naleciałość z niemieckiej strony nigdy nie była mi obca – zauważył gość Winiego, podkreślając, że jego kreacja, którą znamy, jest jego zasługą, a nie Sentino.