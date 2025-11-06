Wini zagrał w hitowym serialu Netflixa

Foto: P. Tarasewicz / CGM.PL

Wini zaskoczył fanów swoim udziałem w serialu „Heweliusz”, który właśnie miał premierę na platformie Netflix. W jednym z epizodów mini-serialu wystąpił jako kierownik Juvexu.

Wini w roli kierownika Juvex w serialu „Heweliusz”

Wini wcielił się w postać kierownika Juvex – jednej z epizodycznych, ale zapadających w pamięć ról w serialu „Heweliusz”. Produkcja przedstawia dramatyczne wydarzenia z 1993 roku, kiedy podczas potężnego sztormu zatonął prom o tej samej nazwie. Serial składa się z pięciu odcinków i szybko stał się jednym z najchętniej oglądanych tytułów w Polsce.

Wini – od rapera do aktora

To nie pierwszy raz, gdy Wini pojawia się na ekranie. Raper znany z działalności w Stoprocent wystąpił już w takich produkcjach jak „Rojst” czy „Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa”, gdzie wcielił się w rolę Ziomasa. Teraz przyszła pora na kolejny krok – udział w prestiżowej produkcji Netflixa to dla niego duże wyróżnienie.

Wini od lat udowadnia, że potrafi łączyć różne formy sztuki. Jego obecność w „Heweliuszu” pokazuje, że polscy raperzy coraz śmielej wchodzą do świata filmu i seriali.

Wini rozwija karierę poza muzyką

Raper nie ogranicza się tylko do działalności muzycznej. Od lat prowadzi własny kanał na YouTube, angażuje się w liczne projekty artystyczne i biznesowe, a teraz rozwija także swoją karierę aktorską. Jego występ w serialu „Heweliusz” to kolejny dowód na wszechstronność i odwagę w podejmowaniu nowych wyzwań.

„Heweliusz” – nowy serial Netflixa oparty na prawdziwej tragedii

Serial „Heweliusz” to dramatyczno-historyczna produkcja Netflixa inspirowana katastrofą promu Jan Heweliusz, który zatonął 14 stycznia 1993 roku na Morzu Bałtyckim. Premiera miniserialu odbyła się 5 listopada 2025 roku. W pięciu odcinkach reżyser Jan Holoubek przedstawia historię tragedii, która wstrząsnęła Polską.

W obsadzie znaleźli się m.in. Magdalena Różczka, Borys Szyc, Michał Żurawski, Justyna Wasilewska, Jan Englert i Anna Dereszowska.

Zdjęcia realizowano w Świnoujściu, Szczecinie, Gdyni, Sopocie, Warszawie oraz w Brukseli. Produkcja zaangażowała ponad 3000 statystów i 140-osobową ekipę filmową.

Serial „Heweliusz” dostępny jest w jakości 4K na platformie Netflix.