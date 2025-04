Wigor&Zbylu tworzą muzykę „zgodnie ze sztuką”. Artyści przygotowali przepiękne wydanie wspólnej płyty

fot. mat. pras.

W sieci pojawił się klip do singla Wigora i Zbyla zatytułowanego „Zgodnie ze sztuką”. Kawałek zapowiada identycznie zatytułowaną EP-kę, którą można już zamówić w przedsprzedaży. Wydawnictwo trafi na rynek w kilku wersjach – na CD, a także na limitowanym winylowym splatterze, który można zamówić w wersji podstawowej, wersji wzbogaconej o podstawkę i magnes oraz w przepięknej wersji premium w drewnianym etui. W teledysku do „Zgodnie ze sztuką” możecie przyjrzeć się procesowi jego powstawania.

Nawiązanie do złotej ery hip-hopu

„Wigor&Zbylu to spontaniczny projekt na linii MC i producent. Wigor to doświadczony raper, który jest od zawsze kojarzony z macierzystą grupą Mor W.A. i z tym, że działa również solo bądź w duetach. Zbylu to warszawki producent od lat pracujący na swoją markę z wieloma raperami. Obaj twórcy od razu złapali wspólny vibe i nagrali w krótkim czasie kilka numerów, co zaowocowało mini albumem pt: 'Zgodnie ze sztuką’. Tytuł jest adekwatny do tego, co usłyszymy na tym krążku. Będzie dużo klasycznego brzmienia, nawiązującego do złotej ery hip-hopu. Muzyka stworzona przez Zbyla idealnie koresponduje z szorstkim wokalem Wigora” – czytamy w opisie wydawnictwa na stronie z preorderem.

Na EP-kę złoży się siedem premierowych numerów i jeden remix. Gościnnie pojawią się na niej Shellerini, TriKu i DJ Element.

„Zgodnie ze sztuką” zamówicie tutaj.