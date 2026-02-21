Wieniawa śpiewa Kizo, Kizo śpiewa Wieniawę. Wersja „Kocham” rapera nie do odsłyszenia

Podczas pobytu w Trójmieście Julia Wieniawa spotkała się z Kizo. Artyści najpierw wybrali się na wspólny trening bokserski, a później przenieśli się do studia nagraniowego.
Z opublikowanych w sieci materiałów wideo wynika, że oboje świetnie się bawili, podśpiewując swoje utwory i zamieniając się rolami. Wieniawa wzięła na warsztat numer Kizo, a raper postanowił zmierzyć się z jej repertuarem.
Trzeba jednak przyznać, że choć dystans i humor dopisywały, to „Kocham” w wykonaniu Kizownika może na długo zapaść w pamięć – i to niekoniecznie z powodów czysto wokalnych. Być może lepiej, gdy Julia pozostanie przy śpiewaniu, a Kizo przy rapowaniu…
Czy ta luźna, studyjna atmosfera zwiastuje coś więcej? Fani już spekulują, czy efektem spotkania będzie oficjalny duet. Na razie pozostaje nam obserwować rozwój wydarzeń.
