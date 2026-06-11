CGM

Olivia Rodrigo o występie na Glastonbury 2025. Przed koncertem miała atak paniki

Koncert okazał się jednym z najważniejszych momentów w karierze wokalistki

2026.06.11

opublikował:

_Olivia Rodrigo 2021

Olivia Rodrigo ujawniła, że tuż przed swoim historycznym występem na festiwalu Glastonbury Festival zmagała się z silnym stresem. Artystka przyznała, że przed wejściem na scenę przeżyła atak paniki, mimo że koncert okazał się jednym z najważniejszych momentów w jej karierze.

Olivia Rodrigo szczerze o emocjach przed Glastonbury

W rozmowie z BBC piosenkarka wspominała chwile poprzedzające jej występ na słynnej Pyramid Stage podczas Glastonbury 2025.

Jak wyznała, tuż przed koncertem zaczęła zastanawiać się, czy jest gotowa na tak ogromne wydarzenie.

„Pamiętam, że w łazience miałam niemal atak paniki. Myślałam: jak ja mam to zrobić? Nie wiem, czy jestem gotowa”.

Artystka podkreśliła jednak, że wszystkie obawy zniknęły natychmiast po wejściu na scenę.

Magiczny moment na scenie

Według Rodrigo już pierwsze dźwięki koncertu sprawiły, że odzyskała spokój i pewność siebie.

Wokalistka przyznała, że choć nie uważa się za osobę szczególnie religijną ani duchową, to właśnie muzyka potrafi tworzyć wyjątkowe chwile, których trudno racjonalnie wytłumaczyć.

Koncert na Glastonbury 2025 był dla niej jednym z najbardziej emocjonalnych doświadczeń w życiu i potwierdził, jak wyjątkowa jest więź między artystą a publicznością.

Robert Smith gościem specjalnym koncertu

Jednym z najgłośniejszych momentów występu był wspólny występ Rodrigo z Robert Smith. Artyści wykonali kultowe utwory zespołu The Cure – „Friday I’m In Love” oraz „Just Like Heaven”.

Dla wielu fanów był to jeden z najbardziej pamiętnych momentów całego festiwalu. Występ spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem zarówno publiczności, jak i krytyków muzycznych.

„Najlepszy weekend mojego życia”

Olivia Rodrigo nie ukrywa, że występ na Glastonbury miał dla niej szczególne znaczenie. Jak podkreśliła, od lat darzy festiwal ogromnym szacunkiem i doskonale zdawała sobie sprawę z jego historycznego znaczenia dla świata muzyki.

Artystka przyznała, że poświęciła wiele miesięcy na przygotowanie koncertu, dopracowując każdy szczegół. Efekt końcowy przerósł jej oczekiwania.

Według wokalistki występ na jednej z najważniejszych scen festiwalowych świata był spełnieniem marzeń i wydarzeniem, które na długo pozostanie w jej pamięci.

Nowy album Olivii Rodrigo już wkrótce

Tymczasem gwiazda przygotowuje się do premiery swojego trzeciego albumu studyjnego zatytułowanego You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love.

Na wydawnictwie znajdą się między innymi utwory „Drop Dead”, „The Cure” oraz duet „What’s Wrong With Me”, nagrany wspólnie z Robertem Smithem. Album ma koncentrować się głównie na emocjonalnych i romantycznych historiach, które – jak podkreśla artystka – często łączą miłość z tęsknotą i niepewnością.

Tagi


Popularne newsy

Doda 2026 IG
NEWS

Całkiem naga Doda chwali się Złotą Płytą. „Doda to złota dziewczyna”

Megan Thee Stallion 2026 ig
NEWS

FIFA World Cup 2026: Megan Thee Stallion i Andrea Bocelli nagrali oficjalny hymn mundialu

Eurowizja 2026 Vienna
NEWS

Eurowizja 2026: Ujawniono karty głosowania polskich jurorów. Kto przyznał Izraelowi najwyższą ocenę?

Cardi B preg IG 2025
NEWS

Legenda NBA żartuje z piersi Cardi B po występie w przerwie meczu finałów

Opener_22_Piotr_Tarasewicz_Peggy_gou_koncert_HQ-10
NEWS

Open’er ogłasza 25 artystów. Peggy Gou, Slowdive, Sokół, Kasia Lins, Ralph Kaminski, Hela i inni zamykają line-up

Eminem fot. Brian Kelly
NEWS

Eminem i Jay-Z ponownie razem? Legendarni raperzy mają pojawić się na nowym albumie Rakima, Kurupta i Masta Killi

MGK tatuaz Ig 2026
NEWS

MGK ujawnia kulisy bolesnego tatuażu. „Naprawdę zachorowałem. Moja skóra zrobiła się żółta”

Polecane

CGM
Peja Iran Fb 2026

Peja wybrał swojego faworyta na mundial. Raper będzie kibicował reprez ...

Mundial bez Polski, ale nie bez emocji

4 godziny temu

CGM
Young Leosia IG 2025 a

Young Leosia twierdzi, że Kacper Błoński „potrzebuje cheerleader ...

Young Leosia przerwała milczenie po rozstaniu

10 godzin temu

CGM
Megan Thee Stallion 2026 ig

FIFA World Cup 2026: Megan Thee Stallion i Andrea Bocelli nagrali ofic ...

Koreański akcent w oficjalnym hymnie FIFA

12 godzin temu

CGM
MGK tatuaz Ig 2026

MGK ujawnia kulisy bolesnego tatuażu. „Naprawdę zachorowałem. Mo ...

Poważne skutki uboczne po sesjach tatuowania

14 godzin temu

CGM
Eurowizja 2026 Vienna

Eurowizja 2026: Ujawniono karty głosowania polskich jurorów. Kto przyz ...

Jedynie Viki Gabor umieściła Izrael na ostatnim miejscu

16 godzin temu

CGM
__EPH26_HANIA_RANI_260608_210301__61A2595_mmurawski

Hania Rani z prestiżowym Medalem Gloria Artis. Wyjątkowe wyróżnienie p ...

Hania Rani ambasadorką polskiej kultury na świecie

19 godzin temu