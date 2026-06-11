Olivia Rodrigo o występie na Glastonbury 2025. Przed koncertem miała atak paniki

Olivia Rodrigo ujawniła, że tuż przed swoim historycznym występem na festiwalu Glastonbury Festival zmagała się z silnym stresem. Artystka przyznała, że przed wejściem na scenę przeżyła atak paniki, mimo że koncert okazał się jednym z najważniejszych momentów w jej karierze.

Olivia Rodrigo szczerze o emocjach przed Glastonbury

W rozmowie z BBC piosenkarka wspominała chwile poprzedzające jej występ na słynnej Pyramid Stage podczas Glastonbury 2025.

Jak wyznała, tuż przed koncertem zaczęła zastanawiać się, czy jest gotowa na tak ogromne wydarzenie.

„Pamiętam, że w łazience miałam niemal atak paniki. Myślałam: jak ja mam to zrobić? Nie wiem, czy jestem gotowa”.

Artystka podkreśliła jednak, że wszystkie obawy zniknęły natychmiast po wejściu na scenę.

Magiczny moment na scenie

Według Rodrigo już pierwsze dźwięki koncertu sprawiły, że odzyskała spokój i pewność siebie.

Wokalistka przyznała, że choć nie uważa się za osobę szczególnie religijną ani duchową, to właśnie muzyka potrafi tworzyć wyjątkowe chwile, których trudno racjonalnie wytłumaczyć.

Koncert na Glastonbury 2025 był dla niej jednym z najbardziej emocjonalnych doświadczeń w życiu i potwierdził, jak wyjątkowa jest więź między artystą a publicznością.

Robert Smith gościem specjalnym koncertu

Jednym z najgłośniejszych momentów występu był wspólny występ Rodrigo z Robert Smith. Artyści wykonali kultowe utwory zespołu The Cure – „Friday I’m In Love” oraz „Just Like Heaven”.

Dla wielu fanów był to jeden z najbardziej pamiętnych momentów całego festiwalu. Występ spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem zarówno publiczności, jak i krytyków muzycznych.

„Najlepszy weekend mojego życia”

Olivia Rodrigo nie ukrywa, że występ na Glastonbury miał dla niej szczególne znaczenie. Jak podkreśliła, od lat darzy festiwal ogromnym szacunkiem i doskonale zdawała sobie sprawę z jego historycznego znaczenia dla świata muzyki.

Artystka przyznała, że poświęciła wiele miesięcy na przygotowanie koncertu, dopracowując każdy szczegół. Efekt końcowy przerósł jej oczekiwania.

Według wokalistki występ na jednej z najważniejszych scen festiwalowych świata był spełnieniem marzeń i wydarzeniem, które na długo pozostanie w jej pamięci.

Nowy album Olivii Rodrigo już wkrótce

Tymczasem gwiazda przygotowuje się do premiery swojego trzeciego albumu studyjnego zatytułowanego You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love.

Na wydawnictwie znajdą się między innymi utwory „Drop Dead”, „The Cure” oraz duet „What’s Wrong With Me”, nagrany wspólnie z Robertem Smithem. Album ma koncentrować się głównie na emocjonalnych i romantycznych historiach, które – jak podkreśla artystka – często łączą miłość z tęsknotą i niepewnością.