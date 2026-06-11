Hania Rani z prestiżowym Medalem Gloria Artis. Wyjątkowe wyróżnienie podczas festiwalu Ephemera w Warszawie

Foto: @ishootmusic

Hania Rani odebrała Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”

Hania Rani została uhonorowana jednym z najważniejszych odznaczeń przyznawanych twórcom kultury w Polsce. Podczas inauguracji festiwalu Ephemera w Warszawie pianistka, kompozytorka i producentka muzyczna odebrała Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Wyróżnienie zostało wręczone 8 czerwca po koncercie artystki w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej.

Odznaczenie przekazała minister kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska, podkreślając wyjątkowy wkład Hani Rani w rozwój polskiej kultury oraz jej promocję na arenie międzynarodowej. Uroczystość odbyła się podczas koncertu inaugurującego tegoroczną edycję festiwalu Ephemera, jednego z najciekawszych wydarzeń muzycznych odbywających się w stolicy.

Kim jest Hania Rani?

Hania Rani od wielu lat uznawana jest za jedną z najbardziej oryginalnych i cenionych polskich artystek młodego pokolenia. Jej twórczość łączy elementy muzyki klasycznej, minimalistycznej, ambientowej i elektronicznej, dzięki czemu zdobyła uznanie słuchaczy oraz krytyków na całym świecie.

Wykształcona pianistka i kompozytorka konsekwentnie rozwija własny język muzyczny, tworząc kompozycje wyróżniające się emocjonalnością, subtelnością i nowoczesnym podejściem do dźwięku. W swojej działalności artystycznej nie ogranicza się wyłącznie do muzyki fortepianowej. Rani eksperymentuje również z elektroniką oraz nowoczesnymi formami kompozytorskimi, nieustannie poszukując nowych środków wyrazu.

Międzynarodowe sukcesy polskiej kompozytorki

Ostatnie lata przyniosły Hani Rani szereg spektakularnych osiągnięć na arenie międzynarodowej. Szczególne uznanie zdobyła jako autorka muzyki do filmu „Wartość sentymentalna”, norweskiej produkcji, która w 2025 roku zdobyła Grand Prix Festiwalu Filmowego w Cannes, a następnie została nagrodzona Oscarem dla najlepszego filmu międzynarodowego.

Sukces filmu przełożył się również na docenienie pracy polskiej kompozytorki. W 2026 roku Hania Rani została laureatką Europejskiej Nagrody Filmowej dla najlepszej kompozytorki za ścieżkę dźwiękową do tej produkcji.

Jej dorobek obejmuje także współpracę z uznanymi twórcami światowej sceny muzycznej, takimi jak Ólafur Arnalds czy Valentina Magaletti. Artystka rozwija również eksperymentalne projekty pod pseudonimem Chilling Bambino, prezentując bardziej elektroniczne i awangardowe oblicze swojej twórczości.

„Non Fiction” i nowe artystyczne kierunki

Jednym z najważniejszych wydarzeń w ostatnim etapie kariery Hani Rani była premiera pierwszego koncertu fortepianowego zatytułowanego „Non Fiction”. Dzieło zostało zaprezentowane w londyńskim Barbican Centre i spotkało się z dużym zainteresowaniem środowiska muzycznego.

Kompozycja wyróżnia się nie tylko rozbudowaną formą muzyczną, ale również zaangażowaniem społecznym i politycznym. Projekt potwierdził, że Hania Rani nie boi się podejmować ambitnych tematów oraz przekraczać granic pomiędzy muzyką klasyczną a współczesnymi nurtami eksperymentalnymi.

Wyjątkowy koncert podczas festiwalu Ephemera

Podczas inauguracji festiwalu Ephemera artystka zaprezentowała polską premierę utworu „Shining”. Kompozycja czerpie inspiracje z dorobku najwybitniejszych minimalistów, takich jak Steve Reich oraz Philip Glass.

Utwór rozwija się poprzez hipnotyczne struktury rytmiczne, stopniowo budowane napięcie oraz wielowarstwowe aranżacje. W trakcie koncertu Hani Rani towarzyszył Hashtag Ensemble, jeden z najbardziej cenionych polskich zespołów specjalizujących się w wykonywaniu muzyki współczesnej.

Wydarzenie odbyło się w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej i spotkało się z ogromnym zainteresowaniem publiczności. Wszystkie bilety zostały wyprzedane krótko po ogłoszeniu programu koncertu.

Hania Rani – Ephemera Festival – Opera Narodowa #HaniaRani #EphemeraFestival

♬ original sound – CGM.PL

Ephemera 2026. Warszawa centrum nowoczesnej kultury

Tegoroczna edycja festiwalu Ephemera odbywa się od 8 do 14 czerwca w różnych przestrzeniach Warszawy. Organizatorzy po raz kolejny postawili na niestandardowe lokalizacje i program łączący muzykę, sztuki wizualne, performans oraz eksperymentalne formy artystyczne.

Wśród najciekawszych wydarzeń znalazły się między innymi występy Young Boy Dancing Group, wieczory łączące elektronikę z rapem oraz premiera niedawno odkrytych filmów Magdaleny Abakanowicz. Festiwal od lat przyciąga miłośników ambitnej kultury i nowatorskich projektów artystycznych.

Hania Rani ambasadorką polskiej kultury na świecie

Przyznanie Medalu „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” potwierdza wyjątkową pozycję Hani Rani w świecie współczesnej muzyki. Artystka od lat promuje polską kulturę na najważniejszych scenach Europy, Ameryki Północnej, Azji i Australii.

Jej obecność na prestiżowych wydarzeniach, takich jak Unsound w Berlinie, Osace czy Nowym Jorku, a także planowany występ podczas tegorocznej edycji festiwalu w Adelajdzie, pokazują skalę międzynarodowego zainteresowania jej twórczością.

Srebrny Medal Gloria Artis stanowi nie tylko uhonorowanie dotychczasowych osiągnięć Hani Rani, ale również potwierdzenie, że należy ona do grona najważniejszych ambasadorów współczesnej polskiej kultury na świecie.