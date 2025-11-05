Wiemy o co chodzi z Sokołem i świętami w październiku. Będziecie zaskoczeni. A może i nie!

Sokół wyjaśnia tajemnicę „świąt w październiku”! To zapowiedź jego debiutanckiej powieści „Wesołych świąt”

Zagadkowe posty Sokoła o świętach Bożego Narodzenia, które od kilku tygodni pojawiały się na jego profilach w mediach społecznościowych, wywołały ogromne poruszenie wśród fanów. Wielu z nich zastanawiało się, czy raper rozpoczął nietypową kampanię reklamową jednej z dużych marek. Teraz wszystko stało się jasne – to nie była akcja komercyjna, lecz literacka niespodzianka!

Święta w październiku? Sokół miał na to plan

Od połowy października Sokół publikował na Instagramie krótkie nagrania, w których mówił o przygotowaniach do świąt, choinkach i prezentach. Fani nie kryli zdziwienia – w końcu do Wigilii zostały jeszcze dwa miesiące.

Część obserwatorów była przekonana, że to element marketingowej współpracy z jakąś marką. Tymczasem okazało się, że artysta promował w ten sposób swoją pierwszą książkę.

Sokół debiutuje jako pisarz – „Wesołych świąt” już w sprzedaży

Raper ogłosił, że chodziło o jego literacki debiut zatytułowany „Wesołych świąt”, który wydany zostanie nakładem wydawnictwa Wydałem. Książka jest już dostępna w przedsprzedaży na stronie wydawcy.

Jak zapowiada opis powieści:

„Jedenaście narracji. Jedno miasto. Trzy świąteczne dni. Masa kłopotów.”

Literacka strona Sokoła

Sokół od lat uchodzi za jednego z najbardziej inteligentnych i refleksyjnych twórców na polskiej scenie hip-hopowej. Jego teksty pełne są obserwacji społecznych i ironii, więc debiut w formie powieści nie powinien dziwić jego fanów.

Nie reklama, a autorski projekt

Tym samym Sokół rozwiał wszystkie wątpliwości dotyczące swoich „świątecznych” postów. Nie chodziło o żadną korporacyjną akcję promocyjną, ale o autorską, kreatywną zapowiedź nowego etapu w jego karierze – tym razem literackiego.