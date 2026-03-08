Wiemy kto będzie reprezentował Polskę na konkursie Eurowizji

Alicja Szemplińska wygrała polskie eliminacje do Eurowizji. „Pray” faworytem fanów

Polskie eliminacje do Eurowizji 2025 zakończyły się bez większych niespodzianek. Zwyciężczynią została Alicja Szemplińska, która od wielu tygodni była uznawana przez fanów za główną faworytkę do reprezentowania Polski na konkursie. Jej utwór „Pray” już od pierwszych prezentacji zdobywał bardzo pozytywne opinie i był uznawany za jedną z najbardziej dopracowanych oraz najbardziej „światowych” propozycji w całych eliminacjach.

Wielu obserwatorów podkreślało, że piosenka wyróżnia się nie tylko nowoczesnym brzmieniem, ale również dojrzałą interpretacją wokalną. Dzięki temu Alicja Szemplińska ponownie zwróciła uwagę zarówno fanów Eurowizji, jak i branży muzycznej.

„Pray” – połączenie soulu, R&B i nowoczesnego rapu

Singiel utrzymany jest w klimacie emocjonalnego soulu i R&B, wzbogaconego lekkim, nowoczesnym trapowym flow. Mocny wokal Alicji, nastrojowe aranżacje i tekst poruszający temat wiary, nadziei i wewnętrznej siły tworzą spójną całość, w której wrażliwość artystki łączy się z pewnością siebie.

„Pray” pokazuje, że Alicja Szemplińska wciąż rozwija swój artystyczny język, a nowy singiel może być kolejnym ważnym krokiem w jej muzycznej karierze, tym bardziej, że jest najmocniejszą z propozycji w tegorocznym wyścigu o start w Eurowizji.

Eurowizyjne doświadczenie Alicji

Dla Alicji udział w eurowizyjnych eliminacjach był powrotem do znanej sceny. W 2020 roku wygrała krajowe preselekcje z utworem „Empires”, ale z powodu pandemii nie mogła wystąpić na międzynarodowej scenie.