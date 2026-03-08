CGM

Wiemy kto będzie reprezentował Polskę na konkursie Eurowizji

Dziś w "Pytaniu na śniadanie" ogłoszono polskiego reprezentanta

2026.03.08

opublikował:

Wiemy kto będzie reprezentował Polskę na konkursie Eurowizji

Alicja Szemplińska wygrała polskie eliminacje do Eurowizji. „Pray” faworytem fanów

Polskie eliminacje do Eurowizji 2025 zakończyły się bez większych niespodzianek. Zwyciężczynią została Alicja Szemplińska, która od wielu tygodni była uznawana przez fanów za główną faworytkę do reprezentowania Polski na konkursie. Jej utwór „Pray” już od pierwszych prezentacji zdobywał bardzo pozytywne opinie i był uznawany za jedną z najbardziej dopracowanych oraz najbardziej „światowych” propozycji w całych eliminacjach.

Wielu obserwatorów podkreślało, że piosenka wyróżnia się nie tylko nowoczesnym brzmieniem, ale również dojrzałą interpretacją wokalną. Dzięki temu Alicja Szemplińska ponownie zwróciła uwagę zarówno fanów Eurowizji, jak i branży muzycznej.

„Pray” – połączenie soulu, R&B i nowoczesnego rapu

Singiel utrzymany jest w klimacie emocjonalnego soulu i R&B, wzbogaconego lekkim, nowoczesnym trapowym flow. Mocny wokal Alicji, nastrojowe aranżacje i tekst poruszający temat wiary, nadziei i wewnętrznej siły tworzą spójną całość, w której wrażliwość artystki łączy się z pewnością siebie.

„Pray” pokazuje, że Alicja Szemplińska wciąż rozwija swój artystyczny język, a nowy singiel może być kolejnym ważnym krokiem w jej muzycznej karierze, tym bardziej, że jest najmocniejszą z propozycji w tegorocznym wyścigu o start w Eurowizji.

Eurowizyjne doświadczenie Alicji

Dla Alicji udział w eurowizyjnych eliminacjach był powrotem do znanej sceny. W 2020 roku wygrała krajowe preselekcje z utworem „Empires”, ale z powodu pandemii nie mogła wystąpić na międzynarodowej scenie.

 

 

Tagi


Popularne newsy

Nie żyje Koni. Współtworzył Beat Squad i PDG Kartel. Miał 43 lata
NEWS

Nie żyje Koni. Współtworzył Beat Squad i PDG Kartel. Miał 43 lata

Miuosh do 10-latki w MBTM: „Nie odstajesz od tego, co w Polsce jest na topie jeśli chodzi o damski rap”
NEWS

Miuosh do 10-latki w MBTM: „Nie odstajesz od tego, co w Polsce jest na topie jeśli chodzi o damski rap”

Miuosh: „Co się stało, k**** właśnie? Rozwalił mnie ten chłopak”. Damian Stampka-Łoziński oczarowuje jurorów w Must Be The Music
NEWS

Miuosh: „Co się stało, k**** właśnie? Rozwalił mnie ten chłopak”. Damian Stampka-Łoziński oczarowuje jurorów w Must Be The Music

Fagata łączy siły z Natalisą – w teledysku Marta Linkiewicz: „Kut*s jest dobry, jak mi od niego odpierd*la”
NEWS

Fagata łączy siły z Natalisą – w teledysku Marta Linkiewicz: „Kut*s jest dobry, jak mi od niego odpierd*la”

Bedoes po śmierci Koniego: „Na jego mixtape uczyłem się czym są rymy jako małolat”
NEWS

Bedoes po śmierci Koniego: „Na jego mixtape uczyłem się czym są rymy jako małolat”

Edzio zjadł hotelowe śniadanie za darmo. Internauci krytykują, głos zagrał także Juras
NEWS

Edzio zjadł hotelowe śniadanie za darmo. Internauci krytykują, głos zagrał także Juras

Telewizja Polska pokazała fragmenty polskich eliminacji do Eurowizji na Instagramie. Sprawdź kto wypadł najlepiej
NEWS

Telewizja Polska pokazała fragmenty polskich eliminacji do Eurowizji na Instagramie. Sprawdź kto wypadł najlepiej

Polecane

CGM
Skrajne emocje internautów po eurowizyjnym koncercie w TVP. Pręgowski nazywany błaznem, Alicja godną następczynią Steczkowskiej

Skrajne emocje internautów po eurowizyjnym koncercie w TVP. Pręgowski ...

Burza po występach kandydatów na Eurowizję 2026

46 minut temu

CGM
Bedoes po śmierci Koniego: „Na jego mixtape uczyłem się czym są rymy jako małolat”

Bedoes po śmierci Koniego: „Na jego mixtape uczyłem się czym są ...

"Mówi się, że człowiek żyje, tak długo jak żyje o nim pamięć"

19 godzin temu

CGM
Nie żyje Koni. Współtworzył Beat Squad i PDG Kartel. Miał 43 lata

Nie żyje Koni. Współtworzył Beat Squad i PDG Kartel. Miał 43 lata

Filar poznańskiej sceny hip‑hopowej

21 godzin temu

CGM
Lil Baby inwestuje w nieruchomości w Atlancie z myślą o przyszłości

Lil Baby inwestuje w nieruchomości w Atlancie z myślą o przyszłości

Zakup domów w Oakland City

23 godziny temu

CGM
Rihanna wycofuje perfumy z rynku z powodu zagrożeń dla kobiet i ich płodności

Rihanna wycofuje perfumy z rynku z powodu zagrożeń dla kobiet i ich pł ...

Rihanna i jej marka Fenty Beauty muszą zmierzyć się z poważnym problemem

24 godziny temu

CGM
50 Cent atakuje T.I. i jego rodzinę w nowym utworze 

50 Cent atakuje T.I. i jego rodzinę w nowym utworze 

Konflikt między raperami narastał od kilku tygodni

24 godziny temu