Wiemy, ile Jennifer Lopez zarobi na koncercie w Polsce

fot. mat. pras.foto: mat. pras.

Koncert Jennifer Lopez coraz bliżej. 25 czerwca artystka wystąpi na PGE Narodowym w Warszawie. Występ będzie częścią trasy koncertowej „Up All Night: Live in 2025”. W internecie pojawiły się doniesienia dotyczące kwoty, jaką JLo ma zainkasować za występ i cóż… robi ona ogromne wrażenie.

Wynagrodzenie gwiazdy ma wynieść 1,2 mln dolarów, co w przeliczeniu na złotówki daje ok. 4,5 mln. Wiemy także, że gwiazda chce mieć do dyspozycji całe piętro hotelu.

Bilety jeszcze dostępne

– Jennifer Lopez przyleci swoim samolotem, przywożąc cały sprzęt i sztab ludzi. Organizatorzy jeszcze nie zdecydowali, w jakim hotelu zatrzyma się artystka, ale poważnie jest brany pod uwagę hotel Raffles, który ma bardzo dobrą lokalizację w centrum Warszawy i luksusowe warunki, które gwiazda i jej ekipa będą w stanie zaakceptować – cytuje swojego informatora serwis ShowNews.pl.

Bilety na warszawski koncert JLo są jeszcze w sprzedaży.