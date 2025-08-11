Wielki powrót do „The Voice Senior” po trzech latach przerwy

Po trzech latach nieobecności do muzycznego talent show „The Voice Senior” powraca ikona polskiej estrady — Alicja Majewska. Artystka ponownie zasiądzie w fotelu trenerskim programu emitowanego na antenie TVP2, a jej powrót budzi ogromne emocje wśród fanów.

Oficjalne potwierdzenie w „Pytaniu na śniadanie”

Informację o powrocie ogłosił dziś rano w programie „Pytanie na śniadanie” dziennikarz Grzegorz Dobek. Alicja Majewska była trenerką w trzech pierwszych edycjach „The Voice Senior”. Teraz, po przerwie, wraca, aby wspierać i oceniać uczestników siódmej serii.

W fotelach trenerskich zasiądą również:

Majka Jeżowska – debiutująca w tej roli,

Andrzej Piaseczny – po raz czwarty,

Robert Janowski – po raz drugi.

Alicja Majewska o powrocie do programu

Artystka przyznała, że decyzja o powrocie nie była łatwa, głównie ze względu na napięty grafik koncertowy.

„To nie była łatwa decyzja – udział w programie bardzo absorbuje czasowo, a niektóre terminy kolidowały z wcześniej zaplanowanymi koncertami. Ale… nie przyjmując propozycji, pozbawiłabym się możliwości poznania fascynujących życiorysów i pięknych głosów” – wyznała Alicja Majewska.

Dodała również, że cieszy się na ponowne spotkania z Andrzejem Piasecznym oraz możliwość pracy z resztą trenerów, których ceni i lubi.

Rozpoczęcie zdjęć do siódmej edycji „The Voice Senior”

Zdjęcia do nowej edycji startują już dziś. Przez najbliższe dni trenerzy przesłuchają ponad 50 utalentowanych seniorów, którzy będą walczyć o zwycięstwo w programie.

Nowy prowadzący i premiera

W siódmej edycji pojawi się także nowy prowadzący — Łukasz Nowicki, który wraz z Martą Manowską poprowadzi program.

Premiera „The Voice Senior” zaplanowana jest na styczeń 2026 roku. Program będzie emitowany na antenie TVP2 oraz w serwisie TVP VOD.