Wielki finał „The Voice of Poland” 16. edycji – trenerzy o swoich finalistach

Już dziś wieczorem poznamy zwycięzcę 16. edycji „The Voice of Poland”. Pięcioro finalistów będzie walczyć o tytuł Najlepszego Głosu w Polsce, kontrakt z wytwórnią fonograficzną oraz po raz pierwszy w historii programu – 100 tysięcy złotych. Dodatkowo, uczestnicy, którzy zajmą miejsca od drugiego do czwartego, otrzymają odpowiednio: 25, 15 i 10 tysięcy złotych.

Finaliści i ich trenerzy

Margaret i Jasiek Piwowarczyk

Margaret, wracająca po latach na trenerski fotel, zachwyca się swoim finalistą, Jaśkiem Piwowarczykiem:

„Jasiek oprócz niesamowitych zdolności wokalnych ma w sobie charyzmę, która potrafi wzruszyć i rozbawić. To artysta kompletny – jego osobowość, poczucie humoru i autentyczność sprawiają, że chcesz być blisko niego.”

Ania Karwan i Żaneta Chełminiak

Debiutująca trenerka Ania Karwan doprowadziła do finału Żanetę Chełminiak, którą ceni za pracowitość i determinację:

„Żaneta od początku wykazała pokorę i ogromną determinację. To dowód na to, że ciężka praca i wiara w siebie pozwalają osiągnąć cele.”

Tomson i Baron oraz Mateusz Jagiełło

Trenerski duet Tomson i Baron podkreśla wyjątkowe umiejętności swojego finalisty Mateusza Jagiełło:

„Mateusz śpiewa swoją prawdę, jest szczery i potrafi dotknąć ludzkiego serca. Ma niesamowite możliwości wokalne i ogromny potencjał sceniczny.”

Michał Szpak i Hania Kuzimowicz

Trener Michał Szpak ceni młodą finalistkę Hanię Kuzimowicz za dojrzałość emocjonalną i waleczność:

„Hania to współczesna Joanna d’Arc – odważna, dojrzała i niezwykle wrażliwa. Jej osobowość przyciąga uwagę i inspiruje.”

Kuba Badach i Łukasz Reks

Trener Kuba Badach zachwyca się finalistą Łukaszem Reksem:

„Łukasz jest królem soulu. Najciekawsze w nim zaczyna się wtedy, gdy słuchamy jego autorskiej muzyki – tam jest nieskończona głębia i potęga.”

Kiedy poznamy zwycięzcę?

Decyzję podejmą widzowie w głosowaniu SMS. Wielki finał 16. edycji „The Voice of Poland” odbędzie się dziś o godzinie 20:30 w TVP2 i TVP VOD.

Dodatkowo, jeden uczestnik lub uczestniczka otrzyma voucher o wartości ponad 50 tysięcy złotych na nagranie singla i teledysku, wybrany w Plebiscycie na ulubionego uczestnika programu.