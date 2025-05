Wielki finał rapowego show Netflixa: „Nowe Rozdanie: Rhythm + Flow Polska” (Video)

W warszawskim kinie Luna odbyła się wielka premiera finałowego odcinka pierwszego polskiego sezonu globalnego formatu Netflixa – Nowe Rozdanie: Rhythm + Flow Polska. Na wydarzeniu pojawili się uczestnicy, jurorzy, przedstawiciele branży muzycznej, fani programu oraz goście specjalni. Wieczór w Lunie stał się zarówno symbolicznym domknięciem tej historii, jak i otwarciem drzwi dla nowego pokolenia artystów sceny rapowej.

Nowy format dopiero debiutuje w Polsce, ale już zdążył zbudować lojalną społeczność fanów. Od premierowych castingów aż po wielki finał – Nowe Rozdanie było emocjonalną sinusoidą, z której uczestnicy wychodzili silniejsi, bardziej świadomi swoich umiejętności i gotowi na wejście do mainstreamu.

W wydarzeniu wzięli udział: finaliści – Boron, po prostu Kajtek, Zippy Ogar, jurorzy – DZIARMA, Bedoes 2115, Sokół oraz uczestnicy pierwszej edycji – Baby V, Big Jed, Dżanglu, Ja22y, Kajtek, KARA, KaZek, Mati Orzeł, martin, Mokebe, NaJda, Shelast, XEIDEN, ywiS. Pokaz finałowego odcinka przeżywali wraz z rodzinami, fanami, artystami i producencentami związanymi z programem, wśród których znaleźli się m.in. Żabson, White 2115, Rosalie., Arek „RAS” Sitarz, Muflon, Atutowy, Zeppy Zep, Tycjana, DJ NOZ oraz Gabi Drzewiecka, Julia Kuczyńska (Maffashion), Red Lipstick Monster, Lila Janowska, Wojtek Łozowski, Marcysia Ryskała.

Finał w kinie Luna był zwieńczeniem ośmioodcinkowej muzycznej drogi – pełnej rapowych bitew, współpracy ze znanymi artystami, pisania tekstów, nagrywania klipów, cypherów i pokonywania własnych słabości. Do ostatecznego starcia w Wielkim Finale dotarli: Boron, po prostu Kajtek i Zippy Ogar. To oni walczyli o tytuł zwycięzcy i nagrodę główną – 500 000 złotych. Każdy przyszedł do programu z innym stylem i historią, ale łączyły ich bezkompromisowa szczerość i odwaga, by mówić własnym językiem.

– W trakcie trwania programu po prostu wyrzuciłem z głowy, że mógłbym w ogóle odpaść. Skupiłem się całkowicie na dowiezieniu jak najlepszej jakości i czuję ogromną satysfakcję, że zaszedłem aż tutaj – mówi Boron.

– Nowe Rozdanie dało mi drugą szansę. I nie ma opcji, żebym to zmarnował – dodaje po prostu Kajtek.

– Czuję ogromny zaszczyt, że udało mi się dotrzeć do finału i nie mogę się doczekać tego, co czeka mnie dalej. Tworzę muzykę od 10 lat i to miejsce, ten moment, utwierdzają mnie w przekonaniu, że wybrałem słuszną drogę – komentuje Zippy Ogar.