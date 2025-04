Wiatr i Medusa teleportują nas w lato

fot. mat. pras.

„Teleport” to najnowszy singiel Wiatra i Medusy, który nie pozostawia wątpliwości – nadchodzi lato, a wraz z nim muzyczne uderzenie pełne słońca, tańca i dobrego nastroju. Na energetycznym bicie autorstwa SZAJURA artyści budują gorący klimat inspirowany brzmieniami afrolatynoskimi, które coraz śmielej wkraczają na polską scenę.

Wiatr i Medusa właśnie wrzucili nas na orbitę gorących brzmień

Wiatr i Medusa to duet, który udowadnia, że zgrane flow i muzyczna lekkość mogą iść w parze z wyczuciem chwili. „Teleport” przyciąga pulsującym rytmem, chwytliwym refrenem i swobodną, melodyjną nawijką, która naturalnie układa się w taneczny, letni hymn. Ten utwór to nie tylko propozycja na imprezy i wieczory przy zachodzącym słońcu – to także pokaz luzu, wspólnej zajawki i stylu, który wciąga od pierwszej sekundy.

W czasach, gdy wiele letnich singli brzmi podobnie, „Teleport” wyróżnia się charakterem i bezpretensjonalnością. To numer, który bez wątpienia znajdzie się na wielu playlistach, od domówek po festiwalowe aftery. A wszystko to zrobione z wyczuciem, pomysłem i szczerością.