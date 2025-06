White Widow świętują premierę nowej płyty. Zespół promuje materiał nowym klipem

fot. mat. pras.

Wśród gości Aleshen, vkie, Tuzza Globale, Astrogxral i Kabe. Krążek promuje najnowszy singiel “CAŁY SQUAD”, do którego teledysk zrealizowano w Chorwacji.

“SUPERNOVA” dla White Widow jest jednak czymś więcej niż kolejnym albumem. To efekt miesięcy wytężonej pracy Kosiora, Barego, Chłopca i Maciasa i pretekst do odniesienia się do szeregu spraw, do których do tej pory White Widow nie zabierało jeszcze głosu. – Wyjechaliśmy poza Polskę, by spojrzeć i spiąć ten projekt z dalszej perspektywy – mówi Bary. – “SUPERNOVA” niczym wybuch gwiazdy na końcu jej życia jest dla nas metaforą ewolucji White Widow – rozwija. – Odbieram ten album jako naszą największą do tej pory przemianę, zarówno muzyczną jak i prywatną – opowiada Chłopiec.

Zespół promuje materiał nowym klipem

Od czasu premiery albumu “PARĘ GŁÓW DALEJ” sporo się zmieniło, toteż zebrało się kilka tematów, do których poczuliśmy, że już czas się w końcu odnieść – dodaje Kosior.

Krążek “SUPERNOVA” można nabyć na www.whitewidow.co. Oprócz 16-trackowej tracklisty i mini-plakatu dodanego do każdego egzemplarza (album zapowiadają m.in. hitowy “FENOMENALNY STYL”, “PATOLOGIA” czy doceniony przez słuchaczy “MUSZĘ GRAĆ” z Kabe), na fanów czeka limitowany, wyjątkowy drop merchu. Wśród pozycji m.in. 2 wzory teesu, hoodie, shorty, ale też specjalny, fanowski box – w nim bandana, flaga WW czy figurka-brelok “WW Warrior”.