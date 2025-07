White Lies szykują nowy album. Singiel „In The Middle” już w sieci

fot. Jono White

White Lies podzielili się ze słuchaczami nowym singlem. „In The Middle” to druga zapowiedź szykowanego na 7 listopada albumu „Night Light”. Po premierze płyty zespół ruszy w trasę koncertową, w ramach której 15 lutego zawita do Polski, by wystąpić w warszawskiej Progresji.

– Tekst do “In The Middle” był pisany w notatnikach przez prawie dekadę, czekając na odpowiedni moment, który w końcu zamanifestował się w tym hipnotycznym utworze. To piosenka o poruszaniu się, niekoniecznie dalej, ale raczej głębiej w emocjonalne miejsce potrzebne do rozwoju – komentuje grupa.

White Lies podeszli do swojego siódmego albumu, “Night Light”, zupełnie inaczej niż do tej pory, masterując utwory na żywo przed ich zarejestrowaniem. Zainspirowani programem telewizyjnym “The Midnight Special” z lat 70., muzycy postanowili przećwiczyć i dopracować piosenki razem w pokoju przed wejściem do studia.

White Lies – „Night Light” – tracklista:

1. Nothing On Me

2. All The Best

3. Keep Up

4. Juice

5. Everything Is Ok

6. Going Nowhere

7. Night Light

8. I Just Wanna Win One Time

9. In The Middle