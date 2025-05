White 2115 z nowym singlem. W teledysku zagrał go ikoniczny twórca internetowy

fot. mat. pras.

Fani White’a 2115 mają powody do zadowolenia – do sieci właśnie trafił nowy singiel rapera zatytułowany „Lovestory”. Utwór jest już dostępny we wszystkich serwisach streamingowych, a na kanale White’a 2115 na YouTube pojawił się także teledysk, w którym w roli samego artysty wystąpił Owca z ekipy WK.

Słuchacze polskiego rapu zdążyli się już przyzwyczaić, że żadne lato nie może obejść się bez nowego utworu White’a 2115. Nie inaczej jest w tym roku. Do szerokiego portfolio „letniaków”, wśród których niepodzielnie króluje ponadczasowy hit „California”, jeden z najpopularniejszych polskich raperów dorzucił właśnie kolejną pozycję. „Lovestory” to utwór utrzymany w nieco innym klimacie, choć brzmieniowo leży całkiem blisko niektórych pozycji z dotychczasowej dyskografii artysty. Tym razem White 2115 znów postawił na klubową, energetyczną kompozycję, lecz przez utwór bardziej niż historia kolejnej, szalonej imprezy przemawia nostalgia długich, letnich nocy.

Owca zagrał White’a

Na szczególną uwagę zasługuje teledysk, w którym wystąpił jeden z najpopularniejszych polskich twórców internetowych. W rolę White’a 2115 wcielił się Michał „Owca” Owczarzak, współzałożyciel kultowej ekipy WK (Warszawski Koks), która od ponad dekady stanowi źródło inspiracji dla osób trenujących siłowo, głównie za sprawą filmów poświęconych tej tematyce.