White 2115 rusza z własną wytwórnią i wraca z nowym singlem

White 2115 oficjalnie rozpoczyna nowy etap swojej kariery muzycznej. Raper ogłosił start własnej wytwórni, która będzie działać pod nazwą California Records. To kolejny krok w stronę pełnej niezależności artystycznej i wydawniczej.

Nowy rozdział w karierze rapera

Decyzja o stworzeniu własnego labelu nie jest przypadkowa. White 2115 od lat buduje swoją pozycję na polskiej scenie rapowej, a teraz chce mieć pełną kontrolę nad wydawaniem swojej muzyki.

Nowa wytwórnia ma być przestrzenią nie tylko dla jego własnych projektów, ale również potencjalnie dla innych artystów, którzy będą chcieli rozwijać się pod jego skrzydłami.

California Records jako symbol niezależności

California Records to nazwa dobrze znana fanom rapera, nawiązująca do jednego z jego największych hitów. Teraz staje się ona oficjalnym szyldem biznesowym, pod którym będą wydawane kolejne projekty.

Nowy singiel, strona inernetowa i kanał na YouTube

Do sieci trafił właśnie nowy singiel White’a – „California Love”. Wystartowała także strona www.californiarecords.pl i kanał na Youtube deydykowany labelowi.